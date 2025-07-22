Карпаты Львов – Аль-Шарджа – 1:1. Видео голов и обзор матча

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В понедельник, 21 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.

Соперником львовского клуба стал клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В прошлом чемпионате «Аль-Шарджа» финишировала на второй строчке в чемпионате. Также команда победила в Лиге чемпионов АФК 2 – втором по значимости клубном турнире, который проводит Азиатская конфедерация футбола (аналог Лиги Европы).

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. А вот после перерыва «Аль-Шарджа» открыла счет на 64-й минуте. Автором гола стал Луан Перейра. Уйти от поражения подопечные Лупашко смогли в конце матча. Спасительным для «Карпат» стал гол Игоря Краснопира на 87-й минуте.

Товарищеский матч. 21 июля. Австрия

«Карпаты» Львов Украина – «Аль-Шарджа» ОАЭ – 1:1

Голы: Краснопир, 87 – Перейра, 64

«Карпаты»: Клищук (Колесник, 87), Санчес (Мирошниченко, 56), Адамюк (Бабогло, 56), Стецьков (Кокодиняк, 46), Киричок (Жан Педрозу, 65), Клименко (Альварес, 60, Чеберинчак, 84), Шах (Чачуа, 60), Федор (Бруниньо, 60), Костенко (Луис Яно, 46, Цимбалистый, 78), Карабин (Ивасий, 46, Краснопир, 68), Игор Невес (Полегенько, 75).

Запасной: Домчак.

«Шарджа»: Тавхид, Абдуллах, Катинич, Петрович, Мэлони, Сурур, Коронадо, Луан Перейра, Кайо Лукас, Камара, Алкас.

На замену выходили: Мохаммед, Фетай, Ясим, Таарабт, Х. Фахад, Бен Ларби, Бавазир, Альхамади, Гним.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча