Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты Львов – Аль-Шарджа – 1:1. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
21.07.2025 18:00 – FT 1 : 1
Аль-Шарджа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 12:57 |
59
0

Карпаты Львов – Аль-Шарджа – 1:1. Видео голов и обзор матча

Команда Владислава Лупашко спаслась от поражения в конце матча

22 июля 2025, 12:57 |
59
0
Карпаты Львов – Аль-Шарджа – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В понедельник, 21 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч.

Соперником львовского клуба стал клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В прошлом чемпионате «Аль-Шарджа» финишировала на второй строчке в чемпионате. Также команда победила в Лиге чемпионов АФК 2 – втором по значимости клубном турнире, который проводит Азиатская конфедерация футбола (аналог Лиги Европы).

Первый тайм поединка прошел без забитых мячей. А вот после перерыва «Аль-Шарджа» открыла счет на 64-й минуте. Автором гола стал Луан Перейра. Уйти от поражения подопечные Лупашко смогли в конце матча. Спасительным для «Карпат» стал гол Игоря Краснопира на 87-й минуте.

Товарищеский матч. 21 июля. Австрия

«Карпаты» Львов Украина – «Аль-Шарджа» ОАЭ – 1:1

Голы: Краснопир, 87 – Перейра, 64

«Карпаты»: Клищук (Колесник, 87), Санчес (Мирошниченко, 56), Адамюк (Бабогло, 56), Стецьков (Кокодиняк, 46), Киричок (Жан Педрозу, 65), Клименко (Альварес, 60, Чеберинчак, 84), Шах (Чачуа, 60), Федор (Бруниньо, 60), Костенко (Луис Яно, 46, Цимбалистый, 78), Карабин (Ивасий, 46, Краснопир, 68), Игор Невес (Полегенько, 75).

Запасной: Домчак.

«Шарджа»: Тавхид, Абдуллах, Катинич, Петрович, Мэлони, Сурур, Коронадо, Луан Перейра, Кайо Лукас, Камара, Алкас.

На замену выходили: Мохаммед, Фетай, Ясим, Таарабт, Х. Фахад, Бен Ларби, Бавазир, Альхамади, Гним.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Украинский футболист признался, почему решил продлить контракт с Динамо
Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Эпицентр и Колос-2 проводят спарринг в Обухове
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Шарджа Игорь Краснопир видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22 июля 2025, 11:11 25
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 22 июля в 20:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию
Футбол | 22 июля 2025, 11:16 1
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. Лучший бомбардир Серии А переехал в Саудовскую Аравию

Матео Ретеги перебрался в «Аль-Кадисию»

Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Бокс | 22.07.2025, 08:34
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Красюк сообщил, чем теперь занимается после разрыва отношений с Усиком
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Бокс | 21.07.2025, 12:56
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Уоррен рассказал, как Дюбуа отреагировал на поражение от Усика
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Футбол | 22.07.2025, 07:35
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Шовковский указал на дверь 2 игрокам. Один из них играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
20.07.2025, 15:24 10
Футбол
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
21.07.2025, 09:31 61
Бокс
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
21.07.2025, 06:22 10
Бокс
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 3
Бокс
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
Джошуа кратко отреагировал на победу Усика и не поздравил украинца
20.07.2025, 12:05 1
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем