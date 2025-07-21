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Карпаты Львов
21.07.2025 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 17:11 | Обновлено 21 июля 2025, 17:21
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Карпаты проводят спарринг с клубом Аль-Шарджа из ОАЭ. Стартовые составы

Поединок начнется в 18:00 по Киеву

21 июля 2025, 17:11 | Обновлено 21 июля 2025, 17:21
99
0
Карпаты проводят спарринг с клубом Аль-Шарджа из ОАЭ. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В понедельник, 21 июля, команда Владислава Лупашко проведет товарищеский матч.

Соперником львовского клуба станет клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ. В прошлом чемпионате «Аль-Шарджа» финишировала на второй строчке в чемпионате и пробилась в финал Кубка президента ОАЭ. Также команда победила в Лиге чемпионов АФК 2 – втором по значимости клубном турнире, который проводит Азиатская конфедерация футбола.

Прошлогодние успехи – заслуга румынского наставника Космина Олару, который возглавлял «Аль-Шарджу» с ноября 2021-го, а с апреля тренирует национальную сборную ОАЭ. Однако в июле команда получила нового тренера – 42-летнего сербского специалиста Милоша Милоевича.

На сборах в Австрии «Карпаты» уже сыграли два спарринга. Матч с австрийским «Вольфсбергером» завершился вничью 3:3. А затем «Карпаты» со счетом 1:2 проиграли венгерскому клубу «Дьер».

Поединок «Карпаты» – «Аль-Шарджа» начнется в 18:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Карпат».

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Карпат» успешно прооперирован.

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Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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