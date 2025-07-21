Украина. Премьер лига21 июля 2025, 09:23 |
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Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
21 июля 2025, 09:23 |
27
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
21 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и клуб Аль-Шарджа из ОАЭ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.
Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеоплейер будет добавлен перед началом матча
Анонс матча
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