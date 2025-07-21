Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 09:23 |
27
0

Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

21 июля 2025, 09:23 |
27
0
Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

21 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и клуб Аль-Шарджа из ОАЭ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Анонс матча

По теме:
Легионер клуба УПЛ не может присоединиться к команде из-за проблем с визой
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Второй лиги определился с помощником главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Молдавский легионер покинул расположение Колоса
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Дьер учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Аль-Шарджа
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
Бокс | 20 июля 2025, 09:38 8
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»
ХИГГИНС: «Если Усик действительно хочет претендовать на звание лучшего...»

Промоутер Паркера пояснил, почему Александр обязан провести бой с Джозефом

Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Бокс | 20 июля 2025, 12:36 8
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен

Александр может провети поединок с Джозефом Паркером

«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 20.07.2025, 12:42
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Футбол | 20.07.2025, 23:51
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 04:42
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
20.07.2025, 07:41 19
Бокс
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 3
Футбол
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 7
Футбол
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
19.07.2025, 12:01
Футбол
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 3
Футбол
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем