Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

21 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и клуб Аль-Шарджа из ОАЭ.

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Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Карпаты – Аль-Шарджа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеоплейер будет добавлен перед началом матча

Анонс матча