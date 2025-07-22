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  4. Карпаты готовят сразу несколько трансферов. Среди них есть легионер
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 13:41 |
627
0

Карпаты готовят сразу несколько трансферов. Среди них есть легионер

Львовский клуб усилится Романом Мысаком

22 июля 2025, 13:41 |
627
0
Карпаты готовят сразу несколько трансферов. Среди них есть легионер
ФК Карпаты

Стали известны некоторые подробности по трансферам львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, к «бело-зеленым» присоединится украинский голкипер «Колоса» Роман Мысак.

На просмотр в «Карпаты» на протяжении нескольких дней должен приехать фланговый защитник из Латинской Америки. также львовский клуб интересуется Иваном Нестеренко из «Ворсклы», который также интересуется «Маккаби Хайфа».

В прошедшем сезоне львовские «Карпаты» заняли 6-е место Украинской Премьер-лиги, заработав 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько получили «Карпаты» от продажи Кинарейкина в Испанию.

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Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
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