Карпаты готовят сразу несколько трансферов. Среди них есть легионер
Львовский клуб усилится Романом Мысаком
Стали известны некоторые подробности по трансферам львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, к «бело-зеленым» присоединится украинский голкипер «Колоса» Роман Мысак.
На просмотр в «Карпаты» на протяжении нескольких дней должен приехать фланговый защитник из Латинской Америки. также львовский клуб интересуется Иваном Нестеренко из «Ворсклы», который также интересуется «Маккаби Хайфа».
В прошедшем сезоне львовские «Карпаты» заняли 6-е место Украинской Премьер-лиги, заработав 46 очков.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько получили «Карпаты» от продажи Кинарейкина в Испанию.
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