Карпаты готовят сразу несколько трансферов. Среди них есть легионер

Стали известны некоторые подробности по трансферам львовских «Карпат», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, к «бело-зеленым» присоединится украинский голкипер «Колоса» Роман Мысак.

На просмотр в «Карпаты» на протяжении нескольких дней должен приехать фланговый защитник из Латинской Америки. также львовский клуб интересуется Иваном Нестеренко из «Ворсклы», который также интересуется «Маккаби Хайфа».

В прошедшем сезоне львовские «Карпаты» заняли 6-е место Украинской Премьер-лиги, заработав 46 очков.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько получили «Карпаты» от продажи Кинарейкина в Испанию.