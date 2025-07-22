Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько получили Карпаты от продажи Кинарейкина в Испанию
Украина. Премьер лига
22 июля 2025, 10:18 |
1461
3

Стало известно, сколько получили Карпаты от продажи Кинарейкина в Испанию

«Вильярреал» заплатил за украинского вратаря менее 1 миллиона евро

22 июля 2025, 10:18 |
1461
3
Стало известно, сколько получили Карпаты от продажи Кинарейкина в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Яков Кинарейкин

Накануне клуб испанской Ла Лиги «Вильярреал» официально объявил о покупке у «Карпат» 21-летнего голкипера Якова Кинарейкина.

Известно, что футболист подписал с «желтой субмариной» контракт на пять лет, а ближайший сезон проведет за вторую команду клуба.

О сумме сделки стороны предпочли не распространятся, но по информации портала Transfermarkt, украинцы получили за Кинарейкина 700 тысяч евро.

Напомним, Кинарейкин выступал за «Карпаты» с лета минувшего года, когда пришел свободным агентом из «Днепра-1».

transfermarkt.com

По теме:
А как же Лунин? Ман Сити сделал предложение по самому дорогому вратарю мира
Неймар продолжает быть рекордсменом по суммарной стоимости всех трансферов
Соглашение на грани срыва. Интер получил отказ в аренде лидера Аталанты
Яков Кинарейкин Карпаты Львов Вильярреал трансферы УПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 22 июля 2025, 10:29 0
Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Боруссия М – Металлист 1925. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 22 июля в 19:00 по Киеву

Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 21 июля 2025, 13:15 53
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ

БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Бокс | 21.07.2025, 20:37
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
БРИЕДИС: «Не думаю, что Усик сейчас смог бы его победить»
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2025, 06:33
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Хамрун Спартанс – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Бокс | 21.07.2025, 12:29
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Отримали безкоштовно, продали за 700 тисяч. Досить непогано)
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
20.07.2025, 21:18 8
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
20.07.2025, 20:47 5
Футбол
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
20.07.2025, 22:25 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все, Усика там больше нет»
21.07.2025, 00:02 2
Бокс
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
Тренер Дюбуа: «Иди отсоси своему лучшему другу Усику»
21.07.2025, 07:47 13
Бокс
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
Клуб-рекордсмен Лиги Европы ныне стал самым убогим в испанской Ла Лиге
20.07.2025, 12:56 3
Футбол
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
Суперзвезда бокса выиграл сумасшедшую сумму денег, поставив на Усика
21.07.2025, 03:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем