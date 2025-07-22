Украина. Премьер лига22 июля 2025, 10:18 |
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Стало известно, сколько получили Карпаты от продажи Кинарейкина в Испанию
«Вильярреал» заплатил за украинского вратаря менее 1 миллиона евро
22 июля 2025, 10:18 |
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Накануне клуб испанской Ла Лиги «Вильярреал» официально объявил о покупке у «Карпат» 21-летнего голкипера Якова Кинарейкина.
Известно, что футболист подписал с «желтой субмариной» контракт на пять лет, а ближайший сезон проведет за вторую команду клуба.
О сумме сделки стороны предпочли не распространятся, но по информации портала Transfermarkt, украинцы получили за Кинарейкина 700 тысяч евро.
Напомним, Кинарейкин выступал за «Карпаты» с лета минувшего года, когда пришел свободным агентом из «Днепра-1».
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