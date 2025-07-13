Голевая перестрелка. Карпаты вырвали ничью в спарринге с Вольфсбергером

У неділю, 13 липня, львівські Карпати провели перший спаринг на навчально-тренувальних зборах у Австрії. Суперником зелено-білих став чинний володар Кубку Австрії – Вольфсбергер.



Поєдинок розпочався доволі спокійно, команди не форсували події. Перша спроба від зелено-білих завдати удару по воротах австрійців не завершилася успіхом. Ян Костенко після подачі Ярослава Карабіна намагався в падінні через себе пробити, втім карпатівець не зміг як слід влучити по м’ячу.

На 17-й хвилині гри Алекс Емека збив Костенка в штрафному майданчику, тож рефері зустрічі призначив пенальті. До м’яча підійшов Ігор Краснопір і впевнено реалізував 11-метровий удар (1:0). Через кілька хвилин австрійська команда організувала атаку, яку вдало завершив Доніс Авдіяй. Проте десятий номер Вольфсбергера зробив це з офсайду, тому арбітр не зарахував взяття воріт.

На 24-й хвилині матчу карпатівці могли вдруге претендувати на пенальті. Краснопір опинився на газоні після зіткнення з Емекою, однак цього разу рефері не призначив пенальті у ворота австрійців. Підопічні Дітмара Кюбауера відповіли штрафним ударом, який виконував Авдіяй – гравець збірної Косово пробив вище воріт.

Згодом Карпати провели затяжну атаку, яка ледь не завершилась голом. Все розпочалось на правому напівфланзі, коли Карабін і Олег Федор обігрались в стінку, після чого Ярослав виконав простріл в центр штрафного майданчика, де у дотик пробив Костенко – кіпер Ніколас Польстер парирував цей удар. Першим на добиванні опинився Амбросій Чачуа – його удар на себе прийняла стійка. Завершального удару в цій атаці завдав Денис Мірошніченко – м’яч пролетів над поперечкою.

Вовки відповіли дальнім ударом Анджело Гаттермаєра, але м’яч пролетів поруч зі стійкою. Одна з наступних атак австрійської команди все-таки виявилася результативною. Емека замкнув подачу з кутового від Авдіяя влучним ударом головою (:1). Через кілька хвилин Вольфсбергер вийшов вперед. Маркус Пінк після передачі Марко Зульцнера опинився віч-на-віч з Андрієм Кліщуком і пробив по воротах Карпат (1:2).

Практично відразу після другого пропущеного гола леви мали можливість відновити паритет. Карабін виконав крос з правого флангу на дальню стійку, де опинився Костенко, який все дотягнувся до м‘яча, втім завдати акцентованого удару не зумів.

На першій хвилині другого тайму львів’яни заробили ще один пенальті. Пабло Альварес пробив з меж штрафного майданчика і лише руки Мамаду Діабате врятували австрійців від гола – арбітр без роздумів вказав на позначку. Цього разу пенальті виконував Бруніньо, котрий потужно та влучно пробив по воротах австрійців (2:2).

На 55-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота Карпат за гру рукою Владислава Бабогла. До м’яча підійшов Пінк і знову вивів вовків вперед (2:3). Протягом другої половини зустрічі обидві команди виконали багато замін, повністю освіживши склади. Австрійці виконали серію кутових ударів біля воріт Назара Домчака, але вони успіху не принесли. Натомість карпатівці проводили позиційні атаки, втім теж безрезультатно. На 77-й хвилині Артур Шах пробив здалеку – неточно. У наступній атаці Луіс Яно віддав тонку передачу низом на Іґора Невеса, який обіграв кіпера суперника, однак лайнсмен зафіксував офсайд у бразильця та взяття воріт скасував.

На 86-й хвилині леви все ж дотиснули суперника та зрівняли рахунок. Після подачі з кутового Андрій Чеберинчак поборовся з суперником, а Шах зреагував найкраще з усіх після метушні в штрафному майданчику та ударом з лівої відправив м’яч у сітку (3:3). Після цього Луіс Яно мав можливість вирвати перемогу для своєї команди, проте не зміг реалізувати свій момент.

Наступний контрольний матч підопічні Владислава Лупашка проведуть 17 липня. Суперником зелено-білих буде угорський Дьор.

Товариський матч

13 липня, Марія-Альм (Австрія)

18:00. Карпати Львів (Україна) – Вольфсбергер (Австрія) – 3:3

Голи: Краснопір, 18 (пен.), Бруніньо, 46 (пен.), Шах, 86 – Емека, 39, Пінк, 42, 56 (пен.).

Карпати: Кліщук (Домчак. 60), Полегенько (Киричок, 60), Бабогло (Кокодиняк, 73), Жан Педрозу (Чеберинчак, 83), Мірошніченко (Цимбалістий, 80), Альварес (Клименко, 60), Чачуа (Івасій, 77), Федор (Бруніньо, 46), Карабін (Квасниця, 46, Шах, 54), Костенко (Луіс Яно, 68), Краснопір (Іґор Невес, 46).

Головний тренер – Владислав Лупашко.

Вольфсбергер: Польстер (Гютльбауер, 46), Баумгартнер, Емека (Грубер, 46), Діабате, Вольмут, Зульцнер, Вейк, Авдіяй, Агьєманг, Пінк, Гаттермаєр.

Виходили на заміну: Віммер, Матіч, Реннер, Пʼєзінгер, Балло, Койзек, Зукіч, Хайдіні.

Головний тренер – Дітмар Кюбауер.

Попередження: Федор, 19 – Діабате, 46.

Відеозапис матчу

Інфографіка