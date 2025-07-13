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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
13.07.2025 18:00 - : -
Вольфсбергер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2025, 15:49 | Обновлено 13 июля 2025, 15:55
156
0

Карпаты – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча

13 июля 2025, 15:49 | Обновлено 13 июля 2025, 15:55
156
0
Карпаты – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и австрийский Вольфсбергер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.

Карпаты – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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