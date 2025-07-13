13.07.2025 18:00 - : -
Украина. Премьер лига13 июля 2025, 15:49 | Обновлено 13 июля 2025, 15:55
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Карпаты – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
13 июля 2025, 15:49 | Обновлено 13 июля 2025, 15:55
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Украинские клубы активно проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
13 июля в 18:00 встречаются Карпаты Львов и австрийский Вольфсбергер.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Карпаты выступают в УПЛ и готовятся к новому сезону в Австрии.
Карпаты – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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