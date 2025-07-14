Карпаты Львов – Вольфсбергер – 3:3. Видео голов и обзор матча

«Карпаты» продолжает подготовку к новому сезону. 13 июля команда провела первый контрольный матч на австрийской части учебно-тренировочных сборах.

Соперником команды Владислава Лупашко стал действующий обладатель Кубка Австрии – «Вольфсбергер». В прошлом чемпионате Австрии «Вольфсбергер» занял четвертое место.

Матч оказался насыщенным событиями. Команды забили на двоих шесть мячей. Три из которых – с пенальти.

«Карпаты» открыли счет, но затем дважды оказывались в роли догоняющего. Уйти от поражения команде помог гол Артура Шаха на 86-й минуте.

Товарищеский матч. 13 июля. Мария-Альм (Австрия)

Карпаты Львов (Украина) – Вольфсбергер (Австрия) – 3:3

Голы: Краснопир, 18 (пен), Бруниньо, 46 (пен), Шах, 86 – Эмека, 39, Пинк, 42, 56 (пен)

Карпаты: Клищук (Домчак, 60), Полегенько (Киричок, 60), Бабогло (Кокодиняк, 73), Жан Педрозу (Чеберинчак, 83), Мирошниченко (Цымбалистый, 80), Альварес (Клименко, 60), Чачуа (Ивасий, 77), Федор (Бруниньо, 46), Карабин (Квасница, 46, Шах, 54), Костенко (Луис Яно, 68), Краснопир (Игор Невес, 46).

Вольфсбергер: Польстер (Гютльбауэр, 46), Баумгартнер, Эмека (Грубер, 46), Диабате, Вольмут, Зульцнер, Вейк, Авдияй, Агьеманг, Пинк, Гаттермайер

Выходили на замену: Виммер, Матич, Реннер, Пьезингер, Балло, Койзек, Зукич, Хайдини

Предупреждения: Федор, 19 – Диабате, 46

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча