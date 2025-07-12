Карпаты – Вольфсбергер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

В воскресенье, 13 июля, состоится товарищеская игра между львовскими «Карпатами» и австрийским «Вольфсбергером». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Карпаты

В прошлом сезоне УПЛ коллектив набрал 46 очков за 30 игр и занял 6 место турнирной таблицы. Лишь 2 баллов не хватило львовянам до 4-й строчки и возможности сыграть в квалификации Лиги конференций. В Кубке Украины команда дошла до 1/8 финала, где потерпела поражение во львовском дерби против «Руха».

Вольфсбергер

В австрийской Бундеслиге в прошлом сезоне коллектив занял 4-е место, уступив чемпиону «Штурма» всего на 3 балла. Однако главным достижением команды является победа в Кубке Австрии – в финале «Вольфсбергер» минимально одолел «Хартберг». Благодаря этому клуб примет участие в квалификации Лиги Европы.

Интересные факты

В прошлом сезоне УПЛ «Карпаты» отличились 42 забитыми голами, лучшие показатели только у медалистов – «Динамо», «Александрии» и «Шахтера».

«Вольфсбергер» забил 60 голов в прошлом сезоне чемпионата Австрии, лучший показатель только у чемпиона «Штурма» - 66 мячей.

«Карпаты» потерпели всего 2 поражения в последних 12 официальных поединках.

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