Полесье завершило австрийские сборы победой над клубом Арис Лимасол

«Полесье» завершило программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, подопечные Руслана Ротаня провели два спарринга.

В первом из них «Полесье» встречалось с венгерским клубом «Академия Пушкаша». Поединок завершился вничью 1:1. У «Полесья» гол забил Александр Филиппов.

Во втором спарринге «Полесье» сыграло с клубом «Арис». В прошлом чемпионате Кипра «Арис» занял второе место.

Полесье обыграло вице-чемпиона Кипра со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Томер Йосефи и Николай Гайдучик.

Товарищеский матч. 16 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Арис» Кипр – 2:0

Голы: Йосефи, Гайдучик.