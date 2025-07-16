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Полесье
16.07.2025 18:30 – FT 2 : 0
Арис Лимасол
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Украина. Премьер лига
16 июля 2025, 21:31 | Обновлено 16 июля 2025, 21:32
583
0

Полесье завершило австрийские сборы победой над клубом Арис Лимасол

Команда Руслана Ротаня обыграла вице-чемпиона Кипра

16 июля 2025, 21:31 | Обновлено 16 июля 2025, 21:32
583
0
Полесье завершило австрийские сборы победой над клубом Арис Лимасол
ФК Полесье

«Полесье» завершило программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, подопечные Руслана Ротаня провели два спарринга.

В первом из них «Полесье» встречалось с венгерским клубом «Академия Пушкаша». Поединок завершился вничью 1:1. У «Полесья» гол забил Александр Филиппов.

Во втором спарринге «Полесье» сыграло с клубом «Арис». В прошлом чемпионате Кипра «Арис» занял второе место.

Полесье обыграло вице-чемпиона Кипра со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Томер Йосефи и Николай Гайдучик.

Товарищеский матч. 16 июля. Австрия

«Полесье» Украина – «Арис» Кипр – 2:0

Голы: Йосефи, Гайдучик.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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