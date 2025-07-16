Полесье завершило австрийские сборы победой над клубом Арис Лимасол
Команда Руслана Ротаня обыграла вице-чемпиона Кипра
«Полесье» завершило программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Австрии. В среду, 16 июля, подопечные Руслана Ротаня провели два спарринга.
В первом из них «Полесье» встречалось с венгерским клубом «Академия Пушкаша». Поединок завершился вничью 1:1. У «Полесья» гол забил Александр Филиппов.
Во втором спарринге «Полесье» сыграло с клубом «Арис». В прошлом чемпионате Кипра «Арис» занял второе место.
Полесье обыграло вице-чемпиона Кипра со счетом 2:0. Голами в составе победителей отметились Томер Йосефи и Николай Гайдучик.
Товарищеский матч. 16 июля. Австрия
«Полесье» Украина – «Арис» Кипр – 2:0
Голы: Йосефи, Гайдучик.
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