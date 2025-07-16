ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб вынужденно сменил стадион для матчей еврокубка

Ранее Полесье планировало проводить матч еврокубка нового сезона в словацком Кошице, однако клубу пришлось сменить локацию.

Матчи Лиги конференций житомирская команда будет играть в словацком Прешове.

В связи с отстранением FK DAC 1904 Dunajská Streda от участия в Лиге конференций из-за конфликта интересов (владение Оскаром Вилаги сразу двумя клубами — FK DAC 1904 и FC Győr), место в турнире получил другой словацкий клуб – FC Košice. Они, в свою очередь, будут проводить свой домашний матч второго квалификационного раунда на являющейся для них домашней Košická Futbalová Aréna в тот же день, на который был запланирован наш первый поединок.

Первый матч на новой арене состоится 24 июля в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Соперник – победитель пары Borac Banja Luka (Босния и Герцеговина)/FC Santa Coloma (Андорра).