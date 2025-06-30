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Товарищеские матчи
Металлист 1925
30.06.2025 18:30 – FT 2 : 0
Ботошани
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Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 20:27 |
209
1

Успешный дебют Бартуловича. Металлист 1925 обыграл Ботошани

Команда Младена Бартуловича сыграла первый контрольный матч на сборах

30 июня 2025, 20:27 |
209
1
Успешный дебют Бартуловича. Металлист 1925 обыграл Ботошани
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В понедельник, 30 июня, харьковский клуб сыграл первый из запланированных спаррингов.

Соперником команды Младена Бартуловича стал румынский клуб «Ботошани». Для хорватского специалиста этот поединок стал первым на посту главного тренера харьковского клуба.

«Металлист 1925» открыл счет на 13-й минуте встречи. Автором первого забитого мяча харьковской команды на летних сборах стал Раймонд Овусу.

А через две минуты счет стал 2:0 в пользу «Металлиста 1925». На этот раз отличился Эрмир Рашица.

Румынский клуб мог сократить отставание. Но на 83-й минуте игрок «Ботошани» не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 30 июня. Австрия, Ангерберг, стадион «Sportplatz Angerberg».

«Металлист 1925» (Украина) – «Ботошани» (Румыния) – 2:0

Голы: Овусу, 13, Рашица, 15

«Металлист 1925» (стартовый состав): Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Гаджиев, Юрченко (к), Чурко, Рашица, Овусу

Запас: Мозиль, Проценко, Коваленко, Крупский, Обинайя, Снурницин, Король, Литвиненко, Антюх, Калитвинцев, Когут, Панченко, Мба

«Ботошани» (стартовый состав): Анестеттис, Бензар, Илас Нарцис, Попа, Петр Чарльз, Бордеяну, Пенойу, Папа, Митров, Майлат, Лопез.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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