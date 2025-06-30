Металлист 1925 проводит спарринг с румынским Ботошани. Стартовые составы
Команда Младена Бартуловича сыграет первый контрольный матч на сборах
«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В понедельник, 30 июня, харьковский клуб сыграет первый из запланированных спаррингов.
Соперником команды Младена Бартуловича станет румынский клуб «Ботошани». Поединок станет для хорватского специалиста первым на посту главного тренера харьковского клуба.
В основном этапе чемпионата Румынии соперник «Металлиста 1925» занял 14 место. На втором этапе команда набрала 13 очков и спаслась от вылета.
Матч «Металлист 1925» – «Ботошани» начнется в 18:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».
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