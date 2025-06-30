Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 проводит спарринг с румынским Ботошани. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 18:17 | Обновлено 30 июня 2025, 18:26
435
0

Металлист 1925 проводит спарринг с румынским Ботошани. Стартовые составы

Команда Младена Бартуловича сыграет первый контрольный матч на сборах

30 июня 2025, 18:17 | Обновлено 30 июня 2025, 18:26
435
0
Металлист 1925 проводит спарринг с румынским Ботошани. Стартовые составы
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» учебно-тренировочные сборы проводит в Австрии. В понедельник, 30 июня, харьковский клуб сыграет первый из запланированных спаррингов.

Соперником команды Младена Бартуловича станет румынский клуб «Ботошани». Поединок станет для хорватского специалиста первым на посту главного тренера харьковского клуба.

В основном этапе чемпионата Румынии соперник «Металлиста 1925» занял 14 место. На втором этапе команда набрала 13 очков и спаслась от вылета.

Матч «Металлист 1925» – «Ботошани» начнется в 18:30. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Металлиста 1925».

По теме:
Кривбасс – ЦСКА София – 0:0. Дебют ван Леувена. Видеообзор матча
Хет-трик Борячука. Эпицентр в контрольном матче разгромил винницкую Ниву
Андрей РИЗНЫК: «Привыкаем к новому тренерскому штабу»
учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Ботошани Младен Бартулович стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Волейбол | 29 июня 2025, 22:12 23
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу

В финале наши девушки разгромили венгерок

Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Волейбол | 29 июня 2025, 20:27 25
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций

Сине-желтые одолели хозяев в заключительном матче второй недели Лиги наций

Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Теннис | 30.06.2025, 16:29
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
Девятая ракетка мира Медведев не сдержал рвоту, а потом вылетел с Уимблдона
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
Футбол | 30.06.2025, 18:55
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала контракт с легендой и лучшим бомбардиром клуба
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Бокс | 29.06.2025, 19:23
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
Украина поднялась в рейтинге FIVB после выхода в финал ЗЕ. Где теперь?
28.06.2025, 22:50 1
Волейбол
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
Барселона выставила за дверь 7 футболистов. Среди них – легенда клуба
29.06.2025, 21:27 2
Футбол
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
«Он этого не сделал». Названа причина ухода Усика от Красюка
30.06.2025, 09:20 2
Бокс
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
30.06.2025, 08:34 1
Футбол
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
Тайсон Ф'ЮРИ: «Он покажет вам, на что способен»
28.06.2025, 22:08 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
Роналду попросил указать на дверь легенде Реала и получил согласие
30.06.2025, 08:19
Футбол
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
Энцо МАРЕСКА: «Это просто насмешка над футболом. Это недопустимо»
29.06.2025, 07:26 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем