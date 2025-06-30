30.06.2025 18:30 - : -
Украина. Премьер лига30 июня 2025, 11:34 | Обновлено 30 июня 2025, 11:37
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Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июня в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча
30 июня 2025, 11:34 | Обновлено 30 июня 2025, 11:37
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
30 июня в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Ботошани из Румынии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграют спарринг в Австрии, где Металлист 1925 проводит учебно-тренировочные сборы.
Металлист 1925 по итогам переходных матчей поднялся в УПЛ из Первой лиги.
Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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