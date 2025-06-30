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Товарищеские матчи
Металлист 1925
30.06.2025 18:30 - : -
Ботошани
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
30 июня 2025, 11:34 | Обновлено 30 июня 2025, 11:37
165
0

Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июня в 18:30 видеотрансляцию товарищеского матча

30 июня 2025, 11:34 | Обновлено 30 июня 2025, 11:37
165
0
Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Ботошани из Румынии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды сыграют спарринг в Австрии, где Металлист 1925 проводит учебно-тренировочные сборы.

Металлист 1925 по итогам переходных матчей поднялся в УПЛ из Первой лиги.

Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Металлист 1925 Ботошани
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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