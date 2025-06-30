Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

30 июня в 16:00 встречаются Металлист 1925 Харьков и Ботошани из Румынии.

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Команды сыграют спарринг в Австрии, где Металлист 1925 проводит учебно-тренировочные сборы.

Металлист 1925 по итогам переходных матчей поднялся в УПЛ из Первой лиги.

Металлист 1925 – Ботошани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция