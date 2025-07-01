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Товарищеские матчи
Металлист 1925
30.06.2025 18:30 – FT 2 : 0
Ботошани
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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 13:32 |
195
0

Металлист 1925 – Ботошани – 2:0. Видео голов и обзор матча

Команда Младена Бартуловича провела первый контрольный матч на сборах в Австрии

01 июля 2025, 13:32 |
195
0
Металлист 1925 – Ботошани – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» подготовку к началу нового сезона проводит в Австрии. В понедельник, 30 июня, харьковский клуб сыграл первый из запланированных спаррингов.

Соперником команды Младена Бартуловича стал клуб «Ботошани» из Румынии. Для хорватского специалиста этот поединок стал первым на посту главного тренера харьковского клуба.

«Металлист 1925» открыл счет на 13-й минуте встречи. Автором первого забитого мяча харьковской команды на летних сборах стал Раймонд Овусу.

Уже через две минуты счет стал 2:0 в пользу «Металлиста 1925». На этот раз отличился Эрмир Рашица.

Румынский клуб мог сократить отставание. однако на 83-й минуте игрок «Ботошани» не реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 30 июня. Австрия, Ангерберг, стадион «Sportplatz Angerberg».

«Металлист 1925» (Украина) – «Ботошани» (Румыния) – 2:0

Голы: Овусу, 13, Рашица, 15

«Металлист 1925» (стартовый состав): Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Гаджиев, Юрченко (к), Чурко, Рашица, Овусу

Запас: Мозиль, Проценко, Коваленко, Крупский, Обинайя, Снурницин, Король, Литвиненко, Антюх, Калитвинцев, Когут, Панченко, Мба

«Ботошани» (стартовый состав): Анестеттис, Бензар, Илас Нарцис, Попа, Петр Чарльз, Бордеяну, Пенойу, Папа, Митров, Майлат, Лопез.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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