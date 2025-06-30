Названы шесть команд Премьер-лиги, которые будут бороться за выживание

Через месяц возьмет старт новый сезон в УПЛ. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Олег Федорчук назвал шесть команд, которые будут бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.

– Из старожилов это «Рух», «Верес» и «Оболонь», – сказал Федорчук. – У «Руха» большие потери, плюс тренер, который уже работал, но при нем львовяне были зациклены на тактике, не было гибкости. Скажем прямо, первый заход у Ивана Федыка не получился. «Верес» в прошлом сезоне неплохо себя зарекомендовал, но команда также несет большие кадровые потери. А «Оболонь» еще больше потеряла, к тому же ушел и главный тренер. У всех этих трех команд идет большая реорганизация.

В это компанию я добавил бы трех новичков – «Эпицентр», «Кудровка» и «Полтаву». В первой лиге мне нравились эти коллективы, но УПЛ – это не первая лига, поэтому, к сожалению, их главной задачей будет сохранение прописки в элитном дивизионе.

Что меня больше всего удивляет, что эти клубы пассивно ведут себя на трансферном рынке. Видимо, их девиз заключается в том, что подберем тех, кто не подошел в другие, более амбициозные команды. А это не есть хорошо. Лучше уж взять проверенного игрока из первой лиги, чем ждать невесту, которая может отказать. Так что внизу будет жарко.