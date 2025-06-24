Украина. Премьер лига24 июня 2025, 16:16 |
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ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор
Команда под руководством Руслана Ротаня будет готовиться к новому сезону
24 июня 2025, 16:16 |
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Житомирское «Полесье» сообщило, что команда вместе с тренерским штабом прибыла в австрийский город Вена.
Именно в Австрии «волки» проведут летний сбор перед стартом нового сезона 2025/26.
Чтобы прибыть к месту назначения «Полесье» 23 июня автобусом отправилась в Варшаву (Польша), а уже 24 июня коллектив вылетел в Вену.
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ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор
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