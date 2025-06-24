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  4. ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор
Украина. Премьер лига
24 июня 2025, 16:16 |
177
0

ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор

Команда под руководством Руслана Ротаня будет готовиться к новому сезону

24 июня 2025, 16:16 |
177
0
ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор
ФК Полесье. Руслан Ротань

Житомирское «Полесье» сообщило, что команда вместе с тренерским штабом прибыла в австрийский город Вена.

Именно в Австрии «волки» проведут летний сбор перед стартом нового сезона 2025/26.

Чтобы прибыть к месту назначения «Полесье» 23 июня автобусом отправилась в Варшаву (Польша), а уже 24 июня коллектив вылетел в Вену.

ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор

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фото Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Полесье Житомир
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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