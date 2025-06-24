Житомирское «Полесье» сообщило, что команда вместе с тренерским штабом прибыла в австрийский город Вена.

Именно в Австрии «волки» проведут летний сбор перед стартом нового сезона 2025/26.

Чтобы прибыть к месту назначения «Полесье» 23 июня автобусом отправилась в Варшаву (Польша), а уже 24 июня коллектив вылетел в Вену.

ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор