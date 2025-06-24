Металлист начал подготовку к сезону. Назван состав
В распоряжении тренерского штаба 34 футболиста
Харьковский «Металлист» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Летние учебно-тренировочные сборы пройдут в Ужгороде.
В распоряжении Андрея Анищенко находятся 34 футболиста. В ходе сборов определится основной состав и ближайший резерв.
К сбору первой команды присоединились и воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Металлист» Иван Шаповалов и Артем Шматко (оба – 2008 года рождения). Кроме того, уже во второй раз в сборе примут участие юноши 2009 года рождения Ярослав Санин и Артем Гебел, а также Георгий Поляков (2010 г.р.). Для Матвея Колотая и Якова Левоненко (оба – 2009 г.р.) текущий сбор станет дебютным.
Состав «Металлиста»:
Вратари: Владислав Рыбак, Павел Плетнев, Артем Шматко, Георгий Поляков
Защитники: Александр Мизюк, Кирилл Дигтярь, Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Богдан Порох, Габриэль Гомес, Виталий Федоров, Михаил Шевченко, Егор Шерстюк, Никита Шахмаев, Ярослав Санин
Полузащитники: Денис Пидручный, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Александр Цвиренко, Даниил Кайдалов, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Максим Ориховский, Роман Горенко, Кирилл Паляничка, Илья Грищенко, Иван Шаповалов, Артем Гебел, Яков Левоненко
Нападающие: Василий Луцив, Алексей Горяинов, Матвей Колотай.
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