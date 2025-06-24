Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист начал подготовку к сезону. Назван состав
Украина. Первая лига
24 июня 2025, 16:06 |
397
2

Металлист начал подготовку к сезону. Назван состав

В распоряжении тренерского штаба 34 футболиста

24 июня 2025, 16:06 |
397
2
Металлист начал подготовку к сезону. Назван состав
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону. Летние учебно-тренировочные сборы пройдут в Ужгороде.

В распоряжении Андрея Анищенко находятся 34 футболиста. В ходе сборов определится основной состав и ближайший резерв.

К сбору первой команды присоединились и воспитанники детско-юношеской футбольной школы «Металлист» Иван Шаповалов и Артем Шматко (оба – 2008 года рождения). Кроме того, уже во второй раз в сборе примут участие юноши 2009 года рождения Ярослав Санин и Артем Гебел, а также Георгий Поляков (2010 г.р.). Для Матвея Колотая и Якова Левоненко (оба – 2009 г.р.) текущий сбор станет дебютным.

Состав «Металлиста»:

Вратари: Владислав Рыбак, Павел Плетнев, Артем Шматко, Георгий Поляков

Защитники: Александр Мизюк, Кирилл Дигтярь, Кирилл Влага, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Егор Абрамов, Богдан Порох, Габриэль Гомес, Виталий Федоров, Михаил Шевченко, Егор Шерстюк, Никита Шахмаев, Ярослав Санин

Полузащитники: Денис Пидручный, Даниил Тепляков, Максим Багачанский, Александр Цвиренко, Даниил Кайдалов, Петр Луцив, Евгений Исаенко, Максим Ориховский, Роман Горенко, Кирилл Паляничка, Илья Грищенко, Иван Шаповалов, Артем Гебел, Яков Левоненко

Нападающие: Василий Луцив, Алексей Горяинов, Матвей Колотай.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с новым тренером
Буковина определилась с планами на межсезонье
ФОТО. Готовы к тренировкам. Полесье прибыло в Австрию, где проведет сбор
учебно-тренировочные сборы Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Андрей Анищенко
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Футбол | 24 июня 2025, 08:51 8
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Футбол | 24 июня 2025, 07:30 2
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025
Суперматч для Месси. Определены первые две пары 1/8 финала КЧМ-2025

На старте плей-офф Интер Майами сыграет с ПСЖ, Палмейрас встретится с Ботафого

Кучер назвал новую роль Ракицкого после вылета Черноморца из УПЛ
Футбол | 24.06.2025, 15:32
Кучер назвал новую роль Ракицкого после вылета Черноморца из УПЛ
Кучер назвал новую роль Ракицкого после вылета Черноморца из УПЛ
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Футбол | 24.06.2025, 11:32
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
В Динамо прибыл форвард, не забивавший 4 года. Хавбек поедет в Польшу
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Футбол | 23.06.2025, 23:36
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Украинский клуб приостановил выступления в чемпионате. Известна причина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Х🅰️рьковский Характер
1925 золото в упл, а ребята Красникова золото в первой лиге возьмут! сразу два чемпиона у Первой Столицы получицца!
Ответить
0
Serhiy I
Прийдеться херкавчанам за фейковий вболівати в УПЛ бо справжній обкакався ).
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
Известна ситуация по трансферам Бражко и Ваната. Плохие новости для Динамо
24.06.2025, 01:45 19
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
Зинедин ЗИДАН: «Он лучший в нападении. Заслуживает большого признания»
23.06.2025, 04:42
Футбол
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
Тренер Владимира Кличко: «Он его просто сломал, но почему-то проиграл»
23.06.2025, 06:55
Бокс
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
23.06.2025, 08:49 3
Футбол
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
23.06.2025, 07:44 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
Дерек ЧИСОРА: «Зачем ты принял этот бой? Это будет просто убийство»
24.06.2025, 07:47 2
Бокс
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
22.06.2025, 21:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем