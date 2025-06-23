Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впереди интенсивные тренировки. Дебютант УПЛ начал подготовку к сезону
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 15:34 | Обновлено 23 июня 2025, 15:35
198
0

Впереди интенсивные тренировки. Дебютант УПЛ начал подготовку к сезону

ФК «Кудровка» готовится к первому сезону в Украинской Премьер-лиге

23 июня 2025, 15:34 | Обновлено 23 июня 2025, 15:35
198
0
Впереди интенсивные тренировки. Дебютант УПЛ начал подготовку к сезону
ФК Кудровка

«Кудровка» вышла из отпуска и начала подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут интенсивные тренировки, контрольные матчи и ежедневная работа над физической формой и тактическими схемами.

Точный график контрольных матчей клуб сообщит позже. Ожидаются в команде и новички. Именно спарринги помогут тренерскому штабу определиться с составом на сезон.

«Кудровка» пробилась в УПЛ через переходные матчи с полтавской «Ворсклой». Команды обменялись выездными победами, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кудровки».

Ранее сообщалось, что «Кудровка» намерена усилить состав воспитанником «Динамо» и экс-игроком «Вереса».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Динамо и Шахтера присоединился к Черноморцу
Украинский клуб пригласит нового тренера и сделает ставку на молодежь
Участник ЛЧ 2024/25. Назван соперник Кривбасса на сборах в Словении
учебно-тренировочные сборы Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
MMA | 23 июня 2025, 11:15 3
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»
Боец UFC: «Я часто бываю в Украине, там все общаются на русском языке»

Роман Долидзе ответил на обвинения фанатов

Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Теннис | 22 июня 2025, 20:25 0
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме

22 июня Даяна уступила Маккартни Кесслер в решающем поединке соревнований WTA 250

Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 23.06.2025, 02:12
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Экс-суперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Динамо приняло важное решение о Пономаренко и еще семи игроках U-19
Футбол | 23.06.2025, 14:55
Динамо приняло важное решение о Пономаренко и еще семи игроках U-19
Динамо приняло важное решение о Пономаренко и еще семи игроках U-19
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Бокс | 23.06.2025, 08:15
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У нас боев таких боксеров больше не будет. Это конец»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
22.06.2025, 08:44 7
Футбол
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
22.06.2025, 07:47 14
Футбол
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
Ф'ЮРИ: «Ломаченко ушел из бокса? Такое редко увидишь»
21.06.2025, 23:55 5
Бокс
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
22.06.2025, 15:13 3
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 3
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем