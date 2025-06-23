Впереди интенсивные тренировки. Дебютант УПЛ начал подготовку к сезону

«Кудровка» вышла из отпуска и начала подготовку к дебютному сезону в Украинской Премьер-лиге. Футболистов ждут интенсивные тренировки, контрольные матчи и ежедневная работа над физической формой и тактическими схемами.

Точный график контрольных матчей клуб сообщит позже. Ожидаются в команде и новички. Именно спарринги помогут тренерскому штабу определиться с составом на сезон.

«Кудровка» пробилась в УПЛ через переходные матчи с полтавской «Ворсклой». Команды обменялись выездными победами, а в серии пенальти точнее были футболисты «Кудровки».

Ранее сообщалось, что «Кудровка» намерена усилить состав воспитанником «Динамо» и экс-игроком «Вереса».