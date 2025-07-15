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Товарищеские матчи
Эпицентр
15.07.2025 16:00 – FT 0 : 2
Буковина
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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 18:28 | Обновлено 15 июля 2025, 18:29
421
0

Идут без пропущенных мячей. Буковина в спарринге обыграла Эпицентр

Команда Сергея Шищенко всухую выиграла четвертый товарищеский матч

15 июля 2025, 18:28 | Обновлено 15 июля 2025, 18:29
421
0
Идут без пропущенных мячей. Буковина в спарринге обыграла Эпицентр
ФК Буковина

«Эпицентр» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды провели контрольный матч на поле «Эпицентра».

Счет в матче открыли гости. На 12-й минуте забитым голом отметился Андрей Андрейчук.

«Буковина» увеличила преимущество на 53-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Иван Тищенко. «Эпицентр» ответить так и не смог.

Команда Сергея Нагорняка провела четвертый спарринг. «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0), хмельницкое «Подолье» (1:0) и сыграл вничью 1:1 со львовским «Рухом».

«Буковина» выиграла четвертый матч в летнее межсезонье. При этом команда не пропускала. Ранее «Буковина» обыграла «Скалу 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0) и «Металлист» (4:0).

Товарищеский матч. 15 июля. Каменец-Подольский

«Эпицентр» Каменец-Подольский – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Андрейчук, 12, Тищенко, 53

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Андрейчук Иван Тищенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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