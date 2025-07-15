Эпицентр – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча
Команда Сергея Шищенко выиграла четвертый товарищеский матч подряд
«Эпицентр» и «Буковина» ведут подготовку к старту нового сезона. Команды сыграли товарищеский матч на поле «Эпицентра».
Счет в матче открыла «Буковина». На 12-й минуте забитым голом отметился Андрей Андрейчук.
Гости увеличили преимущество на 53-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Иван Тищенко.
«Эпицентр» переломить ход матча не смог. Команда Сергея нагорняка потерпела первое поражение на летних сборах. Ранее «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0), хмельницкое «Подолье» (1:0) и сыграл вничью 1:1 со львовским «Рухом».
«Буковина» выиграла четвертый матч в летнее межсезонье. При этом команда не пропускала. Ранее «Буковина» обыграла «Скалу 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0) и «Металлист» (4:0).
Товарищеский матч. 15 июля. Каменец-Подольский
«Эпицентр» Каменец-Подольский – «Буковина» Черновцы – 0:2
Голы: Андрейчук, 12, Тищенко, 53
Видео голов и обзор матча
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