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Эпицентр
15.07.2025 16:00 – FT 0 : 2
Буковина
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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 20:06 |
290
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Эпицентр – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча

Команда Сергея Шищенко выиграла четвертый товарищеский матч подряд

15 июля 2025, 20:06 |
290
0
Эпицентр – Буковина Черновцы – 0:2. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

«Эпицентр» и «Буковина» ведут подготовку к старту нового сезона. Команды сыграли товарищеский матч на поле «Эпицентра».

Счет в матче открыла «Буковина». На 12-й минуте забитым голом отметился Андрей Андрейчук.

Гости увеличили преимущество на 53-й минуте. На этот раз автором забитого мяча стал Иван Тищенко.

«Эпицентр» переломить ход матча не смог. Команда Сергея нагорняка потерпела первое поражение на летних сборах. Ранее «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0), хмельницкое «Подолье» (1:0) и сыграл вничью 1:1 со львовским «Рухом».

«Буковина» выиграла четвертый матч в летнее межсезонье. При этом команда не пропускала. Ранее «Буковина» обыграла «Скалу 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0) и «Металлист» (4:0).

Товарищеский матч. 15 июля. Каменец-Подольский

«Эпицентр» Каменец-Подольский – «Буковина» Черновцы – 0:2

Голы: Андрейчук, 12, Тищенко, 53

Видео голов и обзор матча

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Иван Тищенко Эпицентр Каменец-Подольский Андрей Андрейчук видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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