Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу

Примерно неделя остается до момента, когда и для действующего чемпиона Украины киевского «Динамо» начнется еврокубковый сезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Кто будет соперником команды Александра Шовковского – об этом все узнают по итогам вечера, а пока «бело-синие» готовились к целой серии товарищеских матчей.

Было очевидно, что для такого соперника, как представитель Второй лиги Румынии «Корвинул», тренерский штаб столичного коллектива подготовит вариант состава, который мы можем называть условно «резервным», пусть и с вкраплениями игроков так называемой «основы». И уже совершенно другой перечень исполнителей ожидается за сутки, когда «Динамо» сыграет против хорватского «Осиека».

Если же остановиться на выступлении тех футболистов, которых пришлось увидеть этим вечером, то даже на фоне представителей не «элитного» дивизиона соседней страны многим игрокам команды Шовковского не удалось зарекомендовать себя наилучшим образом. Супряга снова был почти незаметным на острие атаки, Яцик до сих пор выглядит несыгранным с остальными партнерами, а в обороне быстрые фланги скорее играли против «Динамо», чем помогали сохранять целостность.

В итоге все свелось к тому, что «Корвинул» со временем начал превосходить «Динамо» по количеству атак и собственно ударов в сторону ворот Моргуна. Не все они были опасными, бесспорно, но на восьмой минуте Пирвулеску все же проверил на прочность левую стойку ворот украинской команды. Правда, вскоре Торрес ответил тем же, но по отношению к перекладине, на чужой половине, поэтому эпизод, который был ранее, как-то выпал из поля зрения.

Во втором же тайме, когда ожидалось оживление со стороны столичной команды, мы его так и не увидели. Запомнился только угловой с правого фланга в середине тайма, когда Попов запрыгнул аж на третий этаж борьбы в воздухе, но жирную точку так и не поставил. А дальше «Динамо», у которого мало что получалось впереди, начало нервничать в борьбе, что в итоге привело к жесткому подкату Тимчика, который и соперника сломал на 80 минуте, и команду в меньшинстве оставил.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против хорватского «Осиека» завтра, 16 июля, в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Корвинул» - 0:0

Предупреждения: Попов, 43 – Манолаке, 81

Удаление: Тымчик, 80 (грубый фол)

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Тимчик – Яцик, Бражко – Торрес (Брагару, 66), Буяльский, Волошин – Супряга (Герреро, 60).

«Корвинул»: Блага – Велизар, Лика, Манолаке, Падурариу – Караруш, Някша – Пирвулеску, Рибейро, Брату – Бузюк.

Стадион: «Krauterdorfstadion Sochau» (Зехау, Австрия).

Удары (в створ): 5 (2) – 9 (4)

Угловые: 7 – 4

Оффсайды: 0 – 2.

ДИНАМО КИЕВ - КОРВИНУЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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