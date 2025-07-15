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Товарищеские матчи
Динамо Киев
15.07.2025 18:00 – FT 0 : 0
Корвинул
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Украина. Первая лига
15 июля 2025, 19:51 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
1971
40

Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу

Команде Шовковского не слишком понравилась собственная игра, поэтому под занавес она закипела

15 июля 2025, 19:51 | Обновлено 15 июля 2025, 20:57
1971
40
Невыразительные резервисты. Динамо не смогло забить Корвинулу
ФК Динамо

Примерно неделя остается до момента, когда и для действующего чемпиона Украины киевского «Динамо» начнется еврокубковый сезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Кто будет соперником команды Александра Шовковского – об этом все узнают по итогам вечера, а пока «бело-синие» готовились к целой серии товарищеских матчей.

Было очевидно, что для такого соперника, как представитель Второй лиги Румынии «Корвинул», тренерский штаб столичного коллектива подготовит вариант состава, который мы можем называть условно «резервным», пусть и с вкраплениями игроков так называемой «основы». И уже совершенно другой перечень исполнителей ожидается за сутки, когда «Динамо» сыграет против хорватского «Осиека».

Если же остановиться на выступлении тех футболистов, которых пришлось увидеть этим вечером, то даже на фоне представителей не «элитного» дивизиона соседней страны многим игрокам команды Шовковского не удалось зарекомендовать себя наилучшим образом. Супряга снова был почти незаметным на острие атаки, Яцик до сих пор выглядит несыгранным с остальными партнерами, а в обороне быстрые фланги скорее играли против «Динамо», чем помогали сохранять целостность.

В итоге все свелось к тому, что «Корвинул» со временем начал превосходить «Динамо» по количеству атак и собственно ударов в сторону ворот Моргуна. Не все они были опасными, бесспорно, но на восьмой минуте Пирвулеску все же проверил на прочность левую стойку ворот украинской команды. Правда, вскоре Торрес ответил тем же, но по отношению к перекладине, на чужой половине, поэтому эпизод, который был ранее, как-то выпал из поля зрения.

Во втором же тайме, когда ожидалось оживление со стороны столичной команды, мы его так и не увидели. Запомнился только угловой с правого фланга в середине тайма, когда Попов запрыгнул аж на третий этаж борьбы в воздухе, но жирную точку так и не поставил. А дальше «Динамо», у которого мало что получалось впереди, начало нервничать в борьбе, что в итоге привело к жесткому подкату Тимчика, который и соперника сломал на 80 минуте, и команду в меньшинстве оставил.

Следующий товарищеский матч киевское «Динамо» проведет против хорватского «Осиека» завтра, 16 июля, в 18:00.

Товарищеский матч.

«Динамо» Киев – «Корвинул» - 0:0

Предупреждения: Попов, 43 – Манолаке, 81

Удаление: Тымчик, 80 (грубый фол)

«Динамо» Киев: Моргун – Вивчаренко, Захарченко, Попов, Тимчик – Яцик, Бражко – Торрес (Брагару, 66), Буяльский, Волошин – Супряга (Герреро, 60).

«Корвинул»: Блага – Велизар, Лика, Манолаке, Падурариу – Караруш, Някша – Пирвулеску, Рибейро, Брату – Бузюк.

Стадион: «Krauterdorfstadion Sochau» (Зехау, Австрия).

Удары (в створ): 5 (2) – 9 (4)
Угловые: 7 – 4
Оффсайды: 0 – 2.

ДИНАМО КИЕВ - КОРВИНУЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 27°C

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Корвинул отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 40
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sahka1981
Слабенько. Хоча ті румуни в єврокубках грали в минулому сезоні і кубок Румунії вигравали в 2024. Але всеодно грали не дуже, мяко кажучи. Такі команди бажано обігрувати. Добре хоч Тимчик після травми грав. Завтра вже більш основний склад  з хорватами гратиме.
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+2
ANTI - PavelCO
мертвий футбол, але павєл і ко і досі гордятса титулами мертвого савєтскава саюза. Вболівальники найтитулованішого клубу незалежної України з вас сміються))
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0
Показать Скрыть 5 ответов
Boodya
Ну якщо в тренувальному матчі отримуються червоні, то гра явно не пішла
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0
Remark
Є бануті так товарку обговорювати)))
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0
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mastter77
зато все в тату, с силиконовыми бабами....
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-2
Talya-Vi-Talya
Вважав, що Корвінул буде легкою здобиччю, але навіть він виявився міцним горішком для ДК...Що ж, не порадували Котю, ну хоч два бублики йому до вечірнього чаю/молока😸🥯🥯🥛 😊
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-2
Singularis
Просто основа отпросилась смотреть Жальгирис по телевизору.
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-2
Катерина Монзуль
​AK.228 знову "відзначився"? Не гай часу — тисни "Поскаржитись"! Ми ж не хочемо, щоб Sport.ua перетворився на звалище, правда?
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-2
Bulba_sumkin
Дуже добре)
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-3
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Пихарь Пумы
Дыряво с Киева уверенно мчится к ЛЧ 
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-3
Полковник
Лол! Ладно уже Мишка наш Пум очка на важных заданиях всегда☝️Ну почему, самый лысый Сашка лысый, сныкался и не пишет свои писульки про Великую ничью
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-4
pfk_alexandria
Скоро, скоро наш мегаржач под названием "Великие победы Динамо в Еврокубках" начнется)))
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-4
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Коровинкул чемпион чего?
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-4
Показать Скрыть 4 ответа
AK.228
ЛЧ - трепещи 
Ответить
-4
Полковник
Дномарчек ещё тот шалунишка☝️ забыла она доходяга, как пусульки свои строчила на товарках Великого Шахтёра
Ответить
-5
PUMBA
Может кто в курсе? Почему Миша Брыжак (Puma) боится появляться на сайте?
Ответить
-5
Отаман
Фк гундяй суркіса та медведчука не забило жодного гола аматорській команді, це вже ганьба якась 
Ответить
-5
Полковник
Пума, Лысый, Бодь, вы сильно рады? 
Ответить
-5
AK.228
Безумный Паша с нами 😁😁👏👏
Ответить
-6
Pavel_i_C0
Залишки східняків дуже збудились від результату матч у чемпіонів України. Комплекси меншовартості в дії))
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-6
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