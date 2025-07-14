Динамо Киев – Корвинул. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Матч начнется 15 июля в 18:00 по Киеву
Во вторник, 15 июля, состоится товарищеская игра между киевским «Динамо» и румынским «Корвинулом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.
Динамо Киев
В прошлом сезоне УПЛ коллектив завоевал 70 очков за 30 игр и семнадцатый в истории стал чемпионом Украины. По этому показателю команда находится на почетном 1-м месте, опережая «Шахтер», у которого 15 титулов. В кубке «Динамо» дошло до финала, где уступило тем же «горнякам» в серии послематчевых пенальти. А вот на европейской арене в прошлом сезоне «бело-синие» вообще не поразили – 4 набранных балла за 8 игр Лиги Европы, 34-е место в общей таблице и вылет после 1-го этапа турнира.
Корвинул
После 19 игр второго по силе чемпионата Румынии «Корвинул» имел 29 очков и занимал 7-е место, которое привело клуб к игре в группе выбывания. Однако там проблем не возникло – коллектив занял первое место собственной семерки и сохранил прописку в лиге. Из кубка страны команда вылетела в финале квалификации, уступив «АКС Арджешу» со счетом 2:0.
Интересные факты
- За 6 игр группы выбывания Второй лиги Румынии «Корвинул» забил 16 мячей – лучший результат среди всех команд.
- «Динамо» одержало всего 2 победы в последних 10 поединках (учитывая товарищеские встречи).
- В 19 поединках основного этапа румынской Лиги 2 «Корвинул» пропустил 16 мячей – 3-й лучший результат.
Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.
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