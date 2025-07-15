Во вторник, 15-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и румынский «Корвинул». Матч пройдет в Зехау (Австрия), на поле стадиона «Krauterdorfstadion Sochau», начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского на предсезонных сборах выдающимися результатами не радует, хотя в этом и особой потребности нет – куда важнее через неделю удачно стартовать в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. А чтобы все прошло как можно более гладко, «Динамо» нужны все имеющиеся в распоряжении футболисты в хорошем тонусе. Поэтому представителей Второй лиги Румынии подадут на десерт «резервистам», а вот против «Осиека» на следующий день будем ожидать «основу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Корвинул», за которой можно следить в украинской версии сайта.