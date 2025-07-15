Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо Киев – Корвинул. Текстовая трансляция матча
Товарищеские матчи
Динамо Киев
15.07.2025 18:00 - : -
Корвинул
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
15 июля 2025, 01:57 |
17
0

Динамо Киев – Корвинул. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

15 июля 2025, 01:57 |
17
0
Динамо Киев – Корвинул. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо

Во вторник, 15-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся «Динамо» Киев и румынский «Корвинул». Матч пройдет в Зехау (Австрия), на поле стадиона «Krauterdorfstadion Sochau», начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского на предсезонных сборах выдающимися результатами не радует, хотя в этом и особой потребности нет – куда важнее через неделю удачно стартовать в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. А чтобы все прошло как можно более гладко, «Динамо» нужны все имеющиеся в распоряжении футболисты в хорошем тонусе. Поэтому представителей Второй лиги Румынии подадут на десерт «резервистам», а вот против «Осиека» на следующий день будем ожидать «основу».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Корвинул», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Динамо Киев
15 июля 2025 -
18:00
Корвинул
Победа Динамо 1.25 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
К Карпатам на сборах в Австрии присоединится защитник
Арда ТУРАН: «Я не мог терпеть их раньше и не могу терпеть сейчас»
ФОТО. Легендарный хорватский форвард посетил тренировку Шахтера
Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Корвинул текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Футбол | 15 июля 2025, 00:59 6
О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
О, это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ

На Андрея нацелился «Вильярреал»

Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 14 июля 2025, 06:31 3
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира
Стало известно, сколько заработал Челси за трофей клубного чемпионата мира

13 июля лондонцы разгромили парижан 3:0 в финале КЧМ-2025

«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Футбол | 14.07.2025, 18:59
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Футбол | 14.07.2025, 13:02
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Бокс | 14.07.2025, 07:12
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Шеннон БРИГГС: «Усик – Дюбуа? Шансов ноль. Это конец, дело сделано»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
Рейтинг самых богатых теннисисток в истории. Сколько заработала Свитолина?
13.07.2025, 00:18 3
Теннис
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
Энрике объяснил, зачем полез в драку после фиаско ПСЖ против Челси на КЧМ
14.07.2025, 09:04 2
Футбол
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
Где смотреть онлайн финал клубного чемпионата мира Челси – ПСЖ
13.07.2025, 07:23
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
Артем Довбик выбрал себе новый клуб на следующий сезон
14.07.2025, 01:34
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 78
Футбол
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
Алонсо сообщил, сколько будет играть Лунин. Ему надоело, он принял решение
14.07.2025, 07:48 10
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
14.07.2025, 22:27
Бокс
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем