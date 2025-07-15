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Товарищеские матчи
Динамо Киев
15.07.2025 18:00 – FT 0 : 0
Корвинул
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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 20:05 | Обновлено 15 июля 2025, 20:31
1411
0

Динамо – Корвинул – 0:0. Некому было забить. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в товарищеском матче

15 июля 2025, 20:05 | Обновлено 15 июля 2025, 20:31
1411
0
Динамо – Корвинул – 0:0. Некому было забить. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

15 июля в товарищеском матче киевское «Динамо» встретилось с румынским «Корвинулом».

С первых минут «динамовцы» завладели инициативой, но румынские футболисты очень хорошо защищались, поэтому первый опасный момент украинская команда создала на 21-й минуте. Торрес с 10 метров пробил в перекладину.

В первом тайме команды мячей не забивали.

Безголевым оказался и второй тайм. Кроме того, «динамовцы» доигрывали матч в меньшинстве, ведь прямую красную карточку получил Александр Тымчик.

Товарищеская игра. 15 июля

Динамо Киев – Корвинул (Румыния) – 0:0 (второй тайм)

Голы:

Динамо: Моргун, Вивчаренко, Супряга, Попов, Бражко, Волошин, Торрес, Тимчик, Яцик, Буяльский, Захарченко

Видео голов и обзор матча

Матч полностью

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Динамо Киев товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Корвинул видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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