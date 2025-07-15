Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ, а Буковина выступает в Первой лиге.

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча