Украина. Премьер лига15 июля 2025, 08:23 | Обновлено 15 июля 2025, 08:26
33
0
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 июля 2025, 08:23 | Обновлено 15 июля 2025, 08:26
33
0
Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.
15 июля в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.
Эпицентр поднялся в УПЛ, а Буковина выступает в Первой лиге.
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 июля 2025, 19:07 1
Бой состоится 19 июля на Уэмбли
Футбол | 14 июля 2025, 13:40 13
Фаворитом на победу все еще остается Усман Дембеле
Футбол | 15.07.2025, 06:32
Футбол | 15.07.2025, 07:36
Бокс | 14.07.2025, 08:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.07.2025, 06:31 3
14.07.2025, 00:15 75
14.07.2025, 09:04 2
14.07.2025, 06:54
14.07.2025, 22:27
13.07.2025, 14:01 58
14.07.2025, 06:18 2