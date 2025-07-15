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Товарищеские матчи
Эпицентр
15.07.2025 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 08:23 | Обновлено 15 июля 2025, 08:26
33
0

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 июля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 июля 2025, 08:23 | Обновлено 15 июля 2025, 08:26
33
0
Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Эпицентр

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах в летнее межсезонье.

15 июля в 16:00 встречаются Эпицентр Каменец-Подольский и Буковина Черновцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят матч в городе Каменец-Подольский.

Эпицентр поднялся в УПЛ, а Буковина выступает в Первой лиге.

Эпицентр – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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