Эпицентр проводит спарринг с Буковиной. Стартовые составы

«Эпицентр» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды запланировали провести контрольный матч на поле «Эпицентра».

«Эпицентр» активно готовится к дебюту в УПЛ. Команда Сергея Нагорняка провела три спарринга. «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0), хмельницкое «Подолье» (1:0) и сыграл вничью 1:1 со львовским «Рухом».

«Буковина» к старту сезона готовится под руководством нового главного тренера Сергея Шищенко. Спарринг с «Эпицентром» станет для «Буковины» четвертым на летних учебно-тренировочных сборах. При этом команда еще не пропускала. «Буковина» обыграла «Скалу 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0) и «Металлист» (4:0).

Ранее «Эпицентр» и «Буковина» встречались между собой 9 раз. «Эпицентр» выиграл 6 матчей, еще три поединка завершились вничью.

Матч «Эпицентр» – «Буковина» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Эпицентра».