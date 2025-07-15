Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр проводит спарринг с Буковиной. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Эпицентр
15.07.2025 16:00 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 15:23 |
213
0

Эпицентр проводит спарринг с Буковиной. Стартовые составы

Поединок пройдет на поле «Эпицентра» и начнется в 16:00

15 июля 2025, 15:23 |
213
0
Эпицентр проводит спарринг с Буковиной. Стартовые составы
ФК Эпицентр

«Эпицентр» и «Буковина» продолжают подготовку к старту нового сезона. Команды запланировали провести контрольный матч на поле «Эпицентра».

«Эпицентр» активно готовится к дебюту в УПЛ. Команда Сергея Нагорняка провела три спарринга. «Эпицентр» обыграл винницкую «Ниву» (4:0), хмельницкое «Подолье» (1:0) и сыграл вничью 1:1 со львовским «Рухом».

«Буковина» к старту сезона готовится под руководством нового главного тренера Сергея Шищенко. Спарринг с «Эпицентром» станет для «Буковины» четвертым на летних учебно-тренировочных сборах. При этом команда еще не пропускала. «Буковина» обыграла «Скалу 1911» (4:0), ФК «Ужгород» (5:0) и «Металлист» (4:0).

Ранее «Эпицентр» и «Буковина» встречались между собой 9 раз. «Эпицентр» выиграл 6 матчей, еще три поединка завершились вничью.

Матч «Эпицентр» – «Буковина» начнется в 16:00. Трансляция будет доступна на клубном YouTube-канале «Эпицентра».

По теме:
ФОТО. Тренировка Динамо. Впереди – два товарищеских матча в Австрии
Источник назвал футболиста Динамо, которого Шовковский отправил в Украину
Клубы из Венгрии и Кипра. Полесье назвало следующих соперников на сборах
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иван ПЕТРЯК: «Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле»
Футбол | 15 июля 2025, 15:32 0
Иван ПЕТРЯК: «Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле»
Иван ПЕТРЯК: «Он воевал не в ТрО в Черновцах или в лондонском котле»

Вингер «Шахтера» рассказал историю погибшего на войне тестя

Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Футбол | 15 июля 2025, 09:53 7
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера
Почему был провален прошлый чемпионат? Версия защитника Шахтера

Валерий Бондарь попытался объяснить третье место команды в Премьер-лиге

У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
Футбол | 15.07.2025, 08:19
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Бокс | 14.07.2025, 19:07
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
ВИДЕО. Усик прилетел в Лондон. Боксер в центре города обратился к Дюбуа
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Футбол | 14.07.2025, 19:43
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Конец саги. Дьекереш выбрал себе новый клуб. Известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Он ударит Усика в голову, и тот упадет»
14.07.2025, 00:26
Бокс
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
Обнародован рейтинг Золотого мяча после победы Челси на КЧМ
14.07.2025, 13:40 14
Футбол
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
«Начались слезы и крики». Известно, почему Динамо не подписало защитника
14.07.2025, 18:59 21
Футбол
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
14.07.2025, 00:15 75
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 11
Футбол
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
ФОТО. Буйный Энрике. После финала КЧМ ПСЖ – Челси игроки устроили потасовку
14.07.2025, 00:50 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
Эдди ХИРН: «Я от Усика вообще такого не ожидал»
14.07.2025, 08:52 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
14.07.2025, 22:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем