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Шахтер Донецк
06.07.2025 19:00 – FT 1 : 1
Словацко
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Украина. Премьер лига
06 июля 2025, 20:58 | Обновлено 06 июля 2025, 21:37
1164
39

Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко

Команда Турана добавила после перерыва, но не дожала соперников

06 июля 2025, 20:58 | Обновлено 06 июля 2025, 21:37
1164
39
Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко
ФК Шахтер

Остаются считанные дни до необычно раннего для донецкого «Шахтера» старта еврокубкового сезона. Первый раунд квалификации – это серьезно, а тем более, когда даже условный финский «Ильвес» может иметь преимущество по уровню игрового тонуса, потому что банально сезон на севере Европы продолжается в эти дни, тогда как украинский футбол находится в состоянии отпусков.

И поскольку команда Арды Турана относительно недавно начала работать на сборах в Словении, то у нее банально не было времени для того, чтобы набрать большое количество матчей. А значит, в пятницу «горняки» обыграли хорватскую «Горицу» (1:0), а уже в воскресенье должны были провести игру против чешского «Словацко» – одного из аутсайдеров прошлого розыгрыша «элитного» первенства своей страны.

И соперник был подобран не просто так – через две недели в Чехии стартует сезон, тогда как в Украине – почти через месяц, поэтому и уровень физической готовности коллектива Яна Каменика должен быть соответствующим. Даже несмотря на имена футболистов – и в составе «Ильвеса» мы также не найдем достаточного количества общеизвестных игроков, но в тонусе этот соперник будет даже лучше.

И тактика, наверное, будет похожа – мяч отдали «Шахтеру» уже с первых минут, но проводить его в направлении ворот приходилось через три линии соперников, которые находились почти вплотную к собственной штрафной. Задача для команды Турана оказалась слишком сложной в первом тайме, поэтому она выстрелила с моментом Кевина в самом начале, но вратарь «Словацко» потянул фирменный закрученный удар от бразильца.

А затем, когда ничего не предвещало неприятностей для «Шахтера», в середине тайма Эгиналду в попытке помочь своей защите отразить единичную атаку соперников подыграл себе рукой перед штрафной Ризника, принес стандарт для соперников, который реализовать Гавлику помог случайный рикошет от спины Бондаренко. Из ничего дончане умудрились усложнить себе задачу еще сильнее.

Потому что во втором тайме Туран планировал ограничиться незначительной ротацией, но команда не забила быстро, когда удар Алиссона под перекладину потянул вратарь, поэтому пришлось привлекать немалое количество замен. И это все-таки сработало на 71 минуте, когда Швед подал с правого фланга на дальнюю штангу, а миниатюрный Невертон замкнул головой.

После этого давление «Шахтера» усилилось и было заметно, что «горняки» хотят пойти за победой. И даже имели отличный момент для этого в конце матча, когда сначала вратарь парировал удар Элиаса с близкого расстояния на левом фланге штрафной, а затем арбитр почему-то не увидел, как защитник «Словацко» рукой заблокировал добивание Азарову в пустые ворота. Но это уже нюансы, и в еврокубках с этим должен помочь VAR в случае чего.

Первый матч против финского «Ильвеса» донецкий «Шахтер» проведет 10 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Словацко» - 1:1

Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26

Предупреждения: Рейнберк, 77

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко (Педриньо да Силва, 46) – Алиссон, Эгиналду (Элиас, 46), Кевин.

«Шахтер» (после 63 минуты): Твардовский – Азаров, Грам, Фарина, Винисиус – Очеретько, Назарина, Педриньо да Силва – Невертон, Элиас, Швед.

«Словацко»: Геца – Ндефе, Стойчевски, Вашко, Рейнберк – Даничек, Гавлик – Юрошка, Травник, Блахут – Квасина.

Стадион: «Брдо» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - СЛОВАЦКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 39
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avk2307
Ну такое . Основу смотрел местами, т.к. Динамо играло параллельно. И до гола Невертона смотрел 10 минут перепасовок в центре с дичайше не точными длинными пасами вперед.
У Динамо не хватало мастерства отдать пас , но было обострение на флангах, а тут просто катали мяч. Грустно и те и другие, особенно когда Буяльский с пяти метров не может отдать точно на Пономаренко и когда шахтеры катают без обострения вообще...
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+3
Cityzen83
Тут через 4 дні гра проти команди котра зараз в наказі. Чемпіонат Фінляндії в розпалі. Тому дуже важко кротам буде, от побачите.
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+2
Отаман
Може хтось знає, ще є такий ганебний клуб як фк ганьба суркіса та медведчука, який на міг перемогти 21 гру поспіль у основому раунді єврокубків!?
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+1
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avk2307
Намагалися грати в комбінаційний футбол але не вийшло. І паси не виходили. Але сила...
Перл від Александра
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+1
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VovanSidorovi4
Ничего не меняется в Шахтера, неспешно перекатывание мячика поперёк поля. 
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+1
sania
Судаков виглядає скоріш гравцем Колоса ніж Наполі...
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+1
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Перший Серед Рівних
Товариські матчі ще ні про що не говорять.
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+1
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Saar
куча безтолкових бразіл
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0
Boodya
Як там новий містер, буде діло?
А найголовніше, як там Судаков?
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0
avk2307
И именно то что Динамо не может выиграть поможет Шахтеру с Ильвесом . Логично, ну а как...
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-1
Отаман
Все буде добре
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-1
saltim
Похоже и Ильвес не пройдут.
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Dynamic
Коли вже Олександр Київ теж перейде на сторону Динамо? Бо це якось неприродно.
Чи може якийсь б інший столичний клуб обрав: Локомотив, Оболонь, Атлет, Єдність, Зміна, Юніор-Спорт...
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-2
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Arera
Может Борячука вернуть. Забивать некому.
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-2
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Talya-Vi-Talya
🧡🖤Все справді буде добре.
Тут не за результатом гнались, а командну хімію і тактику награвали, тому й вирішили не добивати чехів.
⚒️Всі сили - на битву з рисами в ❤️Любляні! 😊
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-2
sania
Зрозуміло що це товарняки. Але два гола забиті головою і гра навісами. Це про що? Підготовка до фінських амбалів? Поки просто лячно навіть перед грою з Ільвесом..Захист просто жах, нападника немає.
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-2
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Alexander Киев
Просто нагадаю, ФК ОПЗЖ Суркіси не можуть обіграти ФК Шахтар Донецьк (самий титулований та популярний клуб України) - більше 4х років 🤦🏻‍♂️😂
Зате будуть казати як погано грає Судаков, хоча самі зіграли 3:2 із 11-ю командою Венгрії. Да і то, мали би грати 10-ть на 11-ть, так як гравцю ОПЗЖ дали червону карту, але замість нього вийшов інший. 
Шахтар грає, але скулять вони. Так у них завжди 🤮
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-3
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Alexander Киев
Дивився і матч дирнами і Шахтаря. Якщо перші просто не можуть нічого придумати та індивідуально ніякі, то гірники старались грати в комбінаційний футбол, через дальній пас виходили у атаку, де індивідуальна майстерність відігравала важливу роль, але відчувалась не зібраність/зіграність у діях. Коли доходило до завершення, часто помилялись. По моментам - 4:2 на користь гірників.
Приємно вразив Очеретько та Швед, грали на команду, старались. Трішки менше активний був - Бондаренко.
У динама - шапаренко, явно не гравець 300 млн, а десь 3 гривень і рівень Інгульця. 
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-7
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