Ничья перед Ильвесом. Шахтер расписал мировую против Словацко

Остаются считанные дни до необычно раннего для донецкого «Шахтера» старта еврокубкового сезона. Первый раунд квалификации – это серьезно, а тем более, когда даже условный финский «Ильвес» может иметь преимущество по уровню игрового тонуса, потому что банально сезон на севере Европы продолжается в эти дни, тогда как украинский футбол находится в состоянии отпусков.

И поскольку команда Арды Турана относительно недавно начала работать на сборах в Словении, то у нее банально не было времени для того, чтобы набрать большое количество матчей. А значит, в пятницу «горняки» обыграли хорватскую «Горицу» (1:0), а уже в воскресенье должны были провести игру против чешского «Словацко» – одного из аутсайдеров прошлого розыгрыша «элитного» первенства своей страны.

И соперник был подобран не просто так – через две недели в Чехии стартует сезон, тогда как в Украине – почти через месяц, поэтому и уровень физической готовности коллектива Яна Каменика должен быть соответствующим. Даже несмотря на имена футболистов – и в составе «Ильвеса» мы также не найдем достаточного количества общеизвестных игроков, но в тонусе этот соперник будет даже лучше.

И тактика, наверное, будет похожа – мяч отдали «Шахтеру» уже с первых минут, но проводить его в направлении ворот приходилось через три линии соперников, которые находились почти вплотную к собственной штрафной. Задача для команды Турана оказалась слишком сложной в первом тайме, поэтому она выстрелила с моментом Кевина в самом начале, но вратарь «Словацко» потянул фирменный закрученный удар от бразильца.

А затем, когда ничего не предвещало неприятностей для «Шахтера», в середине тайма Эгиналду в попытке помочь своей защите отразить единичную атаку соперников подыграл себе рукой перед штрафной Ризника, принес стандарт для соперников, который реализовать Гавлику помог случайный рикошет от спины Бондаренко. Из ничего дончане умудрились усложнить себе задачу еще сильнее.

Потому что во втором тайме Туран планировал ограничиться незначительной ротацией, но команда не забила быстро, когда удар Алиссона под перекладину потянул вратарь, поэтому пришлось привлекать немалое количество замен. И это все-таки сработало на 71 минуте, когда Швед подал с правого фланга на дальнюю штангу, а миниатюрный Невертон замкнул головой.

После этого давление «Шахтера» усилилось и было заметно, что «горняки» хотят пойти за победой. И даже имели отличный момент для этого в конце матча, когда сначала вратарь парировал удар Элиаса с близкого расстояния на левом фланге штрафной, а затем арбитр почему-то не увидел, как защитник «Словацко» рукой заблокировал добивание Азарову в пустые ворота. Но это уже нюансы, и в еврокубках с этим должен помочь VAR в случае чего.

Первый матч против финского «Ильвеса» донецкий «Шахтер» проведет 10 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Словацко» - 1:1

Голы: Невертон, 71 – Гавлик, 26

Предупреждения: Рейнберк, 77

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко (Педриньо да Силва, 46) – Алиссон, Эгиналду (Элиас, 46), Кевин.

«Шахтер» (после 63 минуты): Твардовский – Азаров, Грам, Фарина, Винисиус – Очеретько, Назарина, Педриньо да Силва – Невертон, Элиас, Швед.

«Словацко»: Геца – Ндефе, Стойчевски, Вашко, Рейнберк – Даничек, Гавлик – Юрошка, Травник, Блахут – Квасина.

Стадион: «Брдо» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - СЛОВАЦКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 30°C