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Шахтер Донецк
06.07.2025 19:00 - : -
Словацко
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Товарищеские матчи
06 июля 2025, 02:45 | Обновлено 06 июля 2025, 02:46
28
0

Шахтер – Словацко. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

06 июля 2025, 02:45 | Обновлено 06 июля 2025, 02:46
28
0
Шахтер – Словацко. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В воскресенье, 6-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 19:00.

Времени до первого матча квалификации Лиги Европы УЕФА у команды Арды Турана попросту не осталось, поэтому матч против чешского соперника будет последним в этой части сборов «горняков». А как будет дальше – узнаем уже совсем скоро. У «Словацко» тем временем подготовка к новому уже в самом разгаре, и команда Яна Каменика успела провести два товарищеских матча еще в июне. При этом чемпионат Чехии стартует через две недели, так что одни из аутсайдеров его прошлого розыгрыша будут в тонусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Словацко», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
6 июля 2025 -
19:00
Словацко
Победа Шахтера 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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