Шахтер Донецк

В воскресенье, 6-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и чешский «Словацко». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 19:00.

Времени до первого матча квалификации Лиги Европы УЕФА у команды Арды Турана попросту не осталось, поэтому матч против чешского соперника будет последним в этой части сборов «горняков». А как будет дальше – узнаем уже совсем скоро. У «Словацко» тем временем подготовка к новому уже в самом разгаре, и команда Яна Каменика успела провести два товарищеских матча еще в июне. При этом чемпионат Чехии стартует через две недели, так что одни из аутсайдеров его прошлого розыгрыша будут в тонусе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Словацко», за которой можно следить в украинской версии сайта.