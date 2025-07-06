6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч сыграли Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Из-за рикошета после штрафного Шахтер пропустил гол от Словацко. Марек Гавлик отличился на 26-й минуте (1:0).

На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера (1:1).

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Товарищеский матч. Брдо (Словения), 6 июля

Шахтер (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:1

Голы: Невертон, 71 – Марек Гавлик, 26

Шахтер (старт): Ризнык, Эгиналду, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас

Запас: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин

Видеозапись матча