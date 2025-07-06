Шахтер – Словацко – 1:1. Спарринг в Словении. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Словении
6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч сыграли Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
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Из-за рикошета после штрафного Шахтер пропустил гол от Словацко. Марек Гавлик отличился на 26-й минуте (1:0).
На 71-й минуте горняки уравняли ситуацию. Невертон ударом головой сравнял счет для Шахтера (1:1).
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
Товарищеский матч. Брдо (Словения), 6 июля
Шахтер (Украина) – Словацко (Чехия) – 1:1
Голы: Невертон, 71 – Марек Гавлик, 26
Шахтер (старт): Ризнык, Эгиналду, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас
Запас: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:1. Невертон, 71 мин
Видеозапись матча
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