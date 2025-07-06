Генеральная репетиция. Шахтер назвал стартовый состав на матч со Словацко
6 июля в 19:00 горняки проведут последний спарринг перед играми Лиги Европы
6 июля в 19:00 в словенском Брдо товарищеский матч сыграют Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
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4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
Генеральная репетиция. Шахтер назвал стартовый состав на игру со Словацко
Шахтер: Ризнык, Эгиналду, Бондаренко, Кевин, Судаков, Марлон, Алиссон, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас
Запас: Твардовский, Азаров, Грам, Конопля, Огарков, Фарина, Швед, Глущенко, Цуканов, Очеретько, Назарина, Педриньо, Невертон, Траоре, Кауан Элиас
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