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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
06.07.2025 19:00 - : -
Словацко
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 июля 2025, 08:05 | Обновлено 05 июля 2025, 08:25
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0

Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

05 июля 2025, 08:05 | Обновлено 05 июля 2025, 08:25
30
0
Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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