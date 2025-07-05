Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
6 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.
4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.
Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).
Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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