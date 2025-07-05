Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

6 июля в 19:00 встречаются Шахтер Донецк и чешская команда Словацко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит летние учебно-тренировочные сборы в Словении.

4 июля горняки провели спарринг с хорватской командой Горица (1:0), единственный гол забил Эгиналду.

Шахтер ведет подготовку к квалификации Q1 Лиги Европы, где сыграет с финским Ильвесом (10 и 17 июля).

Шахтер – Словацко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция