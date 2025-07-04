Шахтер Донецк

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06.07.2025 19:00 - : -
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Товарищеские матчи
04 июля 2025, 23:17 |
47
0

Шахтер – Словацко. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 6 июля в 19:00 по Киеву

04 июля 2025, 23:17 |
47
0
Шахтер – Словацко. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер

В воскресенье, 6 июля состоится товарищеская встреча между донецким «Шахтером» и чешским «Словацком». По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Шахтер

В прошлом сезоне УПЛ коллектив повторил очень неприятное для себя достижение, впервые с сезона 1995/96 финишировал ниже 2-й строчки чемпионата – за 30 игр команда завоевала 32 очка и заняла 3-е место. Сезон Лиги чемпионов тоже не был очень удачным, «горняки» завоевали 7 очков за 8 матчей, заняли 27-е место 1-го этапа и покинули турнир. Победа в Кубке Украины позволила «Шахтеру» сыграть в отборе Лиги Европы – в первом квалификационном раунде клуб встретится с финляндским «Ильвесом». Неудачный сезон побуждал руководство вносить изменения, именно поэтому на должность тренера был назначен Арда Туран, до этого возглавлявший «Эюпсор» и выводивший его в высший дивизион Турции. В первой товарищеской игре во главе с новым специалистом коллектив одержал минимальную победу против хорватской «Горицы».

Словецко

В сезоне 2024/25 коллектив занял 13 место в итоговой таблице чемпионата Чехии, получив 38 баллов за 35 поединков. Такие показатели позволили команде опередить «Дуклу» на 4 очка и сохранить место в чешской элите. Однако в кубке страны «Словацко» потерпели неудачу еще на стадии 1/16 финала, там бело-синие проиграли «Кромержижу» с 3-го по силе дивизиона со счетом 3:1. В еврокубках прошлого сезона коллектив не участвовал.

Личные встречи

Коллективы уже когда-то встречались в очных поединках – это произошло в 2020 году в рамках товарищеской игры после зимней паузы. Донецкий «Шахтер» смог одержать минимальную победу, а единственный гол тогда забил Виктор Коваленко.

Интересные факты

  • «Словацко» пропустили 56 голов в прошлом сезоне чемпионата Чехии – худший показатель только у последнего «Чешское Будейовице» (86 мячей).
  • Беспроигрышная серия «Шахтера» продолжается уже 8 игр.
  • В чемпионате Чехии сезона 2024/25 «Словацко» отличились лишь 31 забитым голом – 3-й худший показатель в лиге.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Шахтер Донецк Словацко Шахтер - Словацко товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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