Скромная победа. Карпаты в спарринге обыграли клуб Второй лиги

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда провела контрольный матч с клубом Второй лиги «Куликов-Белка».

«Куликов-Белка» прошлый сезон завершил на четвертом месте группы А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 31 очко.

Представитель Второй лиги начал мачт активно и заставил «Карпаты» обороняться. Но вскоре команда Владислава Лупашко выровняла игру и начала создавать свои моменты.

На второй тайм тренер «Карпат» выпустил свежий состав. И это принесло результат. На 51-й минуте счет в матче открыл Бруниньо. Легионер «Карпат» замкнул прострел Ярослава Карабина. Этот гол так и остался единственным в поединке.

Товарищеский матч. 1 июля. Бартатов, НТБ «Карпаты»

«Карпаты» (Львов) – «Куликов-Белка» – 1:0

Гол: Бруниньо, 51

«Карпаты» (первый тайм): Кинарейкин (Клищук, 28), Полегенько, Киричок, Жан Педрозу, Клименко, Танда, Чачуа, Луис Яно, Квасница, Костенко, Краснопир.

«Карпаты» (второй тайм): Клищук (Домчак, 59), Кокодиняк, Бабогло, Адамюк, Ивасий, Альварес, Шах, Бруниньо, Карабин, Фабиано (Абрамчук, 66), Игор Невес.