Подготовка к сезону. Карпаты проводят спарринг с клубом Куликов-Белка

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграет контрольный матч с клубом Второй лиги «Куликов-Белка».

Прошлый сезон «Карпаты» завершили на шестом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 46 очков. «Карпаты» претендовали на еврокубки, но два поражения в последних двух турах поставили крест на планах попасть в Лигу конференций.

«Куликов-Белка» прошлый сезон завершил на четвертом месте группы А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 31 очко.

Матч «Карпаты» – «Куликов-Белка» начнется в 11:30. Видеотрансляция не предусмотрена.