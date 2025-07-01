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01.07.2025 11:30 - : -
Куликов-Белка
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Украина. Премьер лига
01 июля 2025, 11:19 | Обновлено 01 июля 2025, 11:20
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Подготовка к сезону. Карпаты проводят спарринг с клубом Куликов-Белка

Команда Владислава Лупашко готовится к новому сезону в УПЛ

01 июля 2025, 11:19 | Обновлено 01 июля 2025, 11:20
194
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Подготовка к сезону. Карпаты проводят спарринг с клубом Куликов-Белка
ФК Карпаты

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграет контрольный матч с клубом Второй лиги «Куликов-Белка».

Прошлый сезон «Карпаты» завершили на шестом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 46 очков. «Карпаты» претендовали на еврокубки, но два поражения в последних двух турах поставили крест на планах попасть в Лигу конференций.

«Куликов-Белка» прошлый сезон завершил на четвертом месте группы А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 31 очко.

Матч «Карпаты» – «Куликов-Белка» начнется в 11:30. Видеотрансляция не предусмотрена.

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учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Карпаты Львов Куликов-Белка Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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