Подготовка к сезону. Карпаты проводят спарринг с клубом Куликов-Белка
Команда Владислава Лупашко готовится к новому сезону в УПЛ
«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграет контрольный матч с клубом Второй лиги «Куликов-Белка».
Прошлый сезон «Карпаты» завершили на шестом месте турнирной таблицы УПЛ. В 30 матчах команда набрала 46 очков. «Карпаты» претендовали на еврокубки, но два поражения в последних двух турах поставили крест на планах попасть в Лигу конференций.
«Куликов-Белка» прошлый сезон завершил на четвертом месте группы А Второй лиги. В 18 матчах команда набрала 31 очко.
Матч «Карпаты» – «Куликов-Белка» начнется в 11:30. Видеотрансляция не предусмотрена.
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