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Украина. Премьер лига
02 июля 2025, 12:32 |
165
0

Карпаты Львов – Куликов-Белка – 1:0. Видео гола и обзор матча

Команда Владислава Лупашко одержала победу над клубом Второй лиги

02 июля 2025, 12:32 |
165
0
Карпаты Львов – Куликов-Белка – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты

«Карпаты» первую часть учебно-тренировочных сборов проводят в Украине. Команда сыграла спарринг с клубом Второй лиги «Куликов-Белка».

Представитель Второй лиги начал мачт активно и заставил «Карпаты» обороняться. Но вскоре подопечные Владислава Лупашко выровняли игру и начали создавать моменты у ворот соперника.

На второй тайм «Карпаты» вышли другим составом. И это принесло результат. На 51-й минуте счет в матче открыл Бруниньо. Легионер «Карпат» замкнул прострел Ярослава Карабина. Этот гол так и остался единственным в поединке.

Товарищеский матч. 1 июля. Бартатов, НТБ «Карпаты»

«Карпаты» (Львов) – «Куликов-Белка» – 1:0

Гол: Бруниньо, 51

«Карпаты» (первый тайм): Кинарейкин (Клищук, 28), Полегенько, Киричок, Жан Педрозу, Клименко, Танда, Чачуа, Луис Яно, Квасница, Костенко, Краснопир.

«Карпаты» (второй тайм): Клищук (Домчак, 59), Кокодиняк, Бабогло, Адамюк, Ивасий, Альварес, Шах, Бруниньо, Карабин, Фабиано (Абрамчук, 66), Игор Невес.

Видео гола и обзор матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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