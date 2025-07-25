Карпаты уступили в товарищеском матче представителю Чемпионшипа
Львовский клуб уступил со счетом – 1:2
25 июля львовские «Карпаты» провели товарищеский матч против английского «Лестера».
Украинская команда очень хорошо действовала против недавнего участника английской Премьер-лиги. Подопечные Владислава Лупашко имели немало возможностей в первом тайме.
В начале второго тайма львовяне вышли вперед. Автором гола стал Ярослав Карабин. Но уже через две минуты «львы» допустили ошибку в своей штрафной – арбитр назначил пенальти, а Патсон Дака его реализовал.
На 73-й минуте Патсон Дака забил во второй раз и вывел англичан вперед. В итоге победа «Лестера».
«Карпаты» в этом матче нанесли больше ударов по воротам, чем соперник, но точность была лучше у «лис».
Контрольный матч. 25 июля
Карпаты Львов – Лестер (Англия) – 1:2
Голы: Карабин, 48, – Дака, 50 (пенальти), 73
Видеозапись матча
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