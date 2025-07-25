Карпаты уступили в товарищеском матче представителю Чемпионшипа

25 июля львовские «Карпаты» провели товарищеский матч против английского «Лестера».

Украинская команда очень хорошо действовала против недавнего участника английской Премьер-лиги. Подопечные Владислава Лупашко имели немало возможностей в первом тайме.

В начале второго тайма львовяне вышли вперед. Автором гола стал Ярослав Карабин. Но уже через две минуты «львы» допустили ошибку в своей штрафной – арбитр назначил пенальти, а Патсон Дака его реализовал.

На 73-й минуте Патсон Дака забил во второй раз и вывел англичан вперед. В итоге победа «Лестера».

«Карпаты» в этом матче нанесли больше ударов по воротам, чем соперник, но точность была лучше у «лис».

Контрольный матч. 25 июля

Карпаты Львов – Лестер (Англия) – 1:2

Голы: Карабин, 48, – Дака, 50 (пенальти), 73

Видеозапись матча