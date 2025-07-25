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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
25.07.2025 12:30 – FT 1 : 2
Лестер
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Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 14:40 | Обновлено 25 июля 2025, 16:07
557
1

Карпаты уступили в товарищеском матче представителю Чемпионшипа

Львовский клуб уступил со счетом – 1:2

25 июля 2025, 14:40 | Обновлено 25 июля 2025, 16:07
557
1
Карпаты уступили в товарищеском матче представителю Чемпионшипа
ФК Лестер

25 июля львовские «Карпаты» провели товарищеский матч против английского «Лестера».

Украинская команда очень хорошо действовала против недавнего участника английской Премьер-лиги. Подопечные Владислава Лупашко имели немало возможностей в первом тайме.

В начале второго тайма львовяне вышли вперед. Автором гола стал Ярослав Карабин. Но уже через две минуты «львы» допустили ошибку в своей штрафной – арбитр назначил пенальти, а Патсон Дака его реализовал.

На 73-й минуте Патсон Дака забил во второй раз и вывел англичан вперед. В итоге победа «Лестера».

«Карпаты» в этом матче нанесли больше ударов по воротам, чем соперник, но точность была лучше у «лис».

Контрольный матч. 25 июля

Карпаты Львов – Лестер (Англия) – 1:2

Голы: Карабин, 48, – Дака, 50 (пенальти), 73

Видеозапись матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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zzg77
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