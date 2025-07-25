25 июля львовские Карпаты проводят товарищеский матч против английского Лестера.

Коллективы играют в Австрии, где львы проводят учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Встреча стартовала в 12:30 по Киеву.

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На сборах в Австрии Карпаты уже провели три спарринга. Матч с австрийским Вольфсбергером завершился вничью 3:3. А затем украинская команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу Дьер и сыграли вничью 1:1 с ФК Аль-Шарджа из ОАЭ.

Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Карпат.