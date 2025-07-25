Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
25.07.2025 12:30 – FT 1 : 2
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 13:40 | Обновлено 25 июля 2025, 13:42
458
1

Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 25 июля в 12:30 по Киеву

25 июля 2025, 13:40 | Обновлено 25 июля 2025, 13:42
458
1
Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июля львовские Карпаты проводят товарищеский матч против английского Лестера.

Коллективы играют в Австрии, где львы проводят учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Встреча стартовала в 12:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На сборах в Австрии Карпаты уже провели три спарринга. Матч с австрийским Вольфсбергером завершился вничью 3:3. А затем украинская команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу Дьер и сыграли вничью 1:1 с ФК Аль-Шарджа из ОАЭ.

Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Карпат.

По теме:
Рух – Верес. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Волевая победа. ЛНЗ в контрольном матче обыграл Кудровку
ЛНЗ проводит второй спарринг за день. Играет с Черноморцем
товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Лестер контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
Футбол | 25 июля 2025, 13:16 0
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»
ФЕДЕЦКИЙ – о позоре Полесья в Лиге конференций: «Катастрофически неприятно»

Артем разочарован игрой житомирских «волков»

ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
Бокс | 24 июля 2025, 16:33 16
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней

WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером

«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
Футбол | 25.07.2025, 10:06
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
«Просто провалили». Ротань прокомментировал поражение в Лиге конференций
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Хоккей | 24.07.2025, 18:25
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
Умер один из самых титулованных хоккеистов Чехии и лучший бомбардир Кометы
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Бокс | 25.07.2025, 06:20
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Думав що львів'яни зачепляться хоча би за нічию, як ніяк це далеко не найкращий Лестер зараз
Ответить
0
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
Промоутер Паркера: «Усику не должны это разрешить. Будет убийство на ринге»
23.07.2025, 23:00
Бокс
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я не понимаю, почему он до сих пор не подрался с Усиком»
23.07.2025, 09:05 12
Бокс
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
24.07.2025, 08:02 13
Футбол
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
Сенсация, которой не хотелось. Полесье проиграло Санта-Коломе
24.07.2025, 21:55 152
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем