Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 25 июля в 12:30 по Киеву
25 июля львовские Карпаты проводят товарищеский матч против английского Лестера.
Коллективы играют в Австрии, где львы проводят учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона. Встреча стартовала в 12:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На сборах в Австрии Карпаты уже провели три спарринга. Матч с австрийским Вольфсбергером завершился вничью 3:3. А затем украинская команда со счетом 1:2 проиграла венгерскому клубу Дьер и сыграли вничью 1:1 с ФК Аль-Шарджа из ОАЭ.
Карпаты – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Карпат.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем разочарован игрой житомирских «волков»
WBO хочет, чтобы украинец сразился с Паркером