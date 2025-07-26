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Товарищеские матчи
Карпаты Львов
25.07.2025 12:30 – FT 1 : 2
Лестер
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Украина. Премьер лига
26 июля 2025, 13:01 | Обновлено 26 июля 2025, 13:09
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0

Карпаты Львов – Лестер – 1:2. Видео голов и обзор матча

«Карпаты» завершили программу летних спаррингов

26 июля 2025, 13:01 | Обновлено 26 июля 2025, 13:09
71
0
Карпаты Львов – Лестер – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

«Карпаты» на учебно-тренировочных сборах в Австрии продолжают подготовку к старту нового сезона. В пятницу, 25 июля, команда Владислава Лупашко провела товарищеский матч. Соперником львовского клуба стал английский «Лестер».

Подопечные Владислава Лупашко имели немало возможностей в первом тайме. Но забили вначале второй половине матча. На 48-й минуте Ярослав Карабин прямым ударом со штрафного открыл счет.

Через две минуты арбитр назначил пенальти в ворота «Карпат», а Патсон Дака его успешно реализовал. На 74-й минуте Дака оформил дубль и принес «Лестеру» победу.

Товарищеский матч. 25 июля. Австрия, Фридберг

«Карпаты» Львов (Украина) – «Лестер» (Англия) – 1:2

Голы: Карабин, 48, – Дака, 50 (пенальти), 74

«Карпаты»: Домчак, Жан Педрозу (Адамюк, 80), Мирошниченко (Киричок, 80), Бабогло (Стецьков, 80), Полегенько (Санчес, 80), Альварес (Кокодиняк, 89), Чачуа (Клименко, 80), Бруниньо (Федор, 68), Костенко (Шах, 74), Карабин (Пауло Витор, 60), Краснопир (Игорь Невес, 68).

Запасные: Клищук, Ивасий, Чеберинчак, Луис Яно.

«Лестер»: Баузор, Фас, Околи (Нельсон, 63), Ндиди, Эль-Ханнусс, Чаудри (Джозеф, 75), Дака, Сумаре, Томас Л. (Кулибали, 75), Алвес (Томас С., 63), Эванс (Марсал, 63).

Запасной: Донохью.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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