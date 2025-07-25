Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Карпат: «Он не мог отказать Вильярреалу. Я планировал другое»
Украина. Премьер лига
25 июля 2025, 19:59 | Обновлено 25 июля 2025, 20:21
751
0

Тренер Карпат: «Он не мог отказать Вильярреалу. Я планировал другое»

Лупашко оценил изменения на вратарской позиции

25 июля 2025, 19:59 | Обновлено 25 июля 2025, 20:21
751
0
Тренер Карпат: «Он не мог отказать Вильярреалу. Я планировал другое»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Тренер Карпат Владислав Лупашко хотел, чтобы вратарь Яков Кинарейкин был первым номером команды в новом сезоне, но клуб продал игрока в Вильярреал.

«Я планировал, что Кинарейкин будет первым номером в новом сезоне. Пришлось изменить планы, потому что Яша решил перейти в Вильярреал. Было сложно от такого отказаться, и мы с ним поняли друг друга».

«Такие случаи, как с Кинарейкиным и с Очеретько должны быть примером и стимулом молодым игрокам приходить к нам», – сказал Лупашко.

Клуб после трансфера Кинарейкина подписал вратаря Романа Мысака.

По теме:
Киевское Динамо дозаявило 8 футболистов на новый сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Пономарев забрал очередного футболиста Руха в ЛНЗ
ФОТО. От лисиц к львам. Лестер сделал памятный подарок Карпатам
Карпаты Львов Владислав Лупашко Яков Кинарейкин Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «В Полесье есть проблемы, но это еще не позор»
Футбол | 25 июля 2025, 19:13 0
Эксперт: «В Полесье есть проблемы, но это еще не позор»
Эксперт: «В Полесье есть проблемы, но это еще не позор»

Житомирская команда снова плохо начала еврокубковый сезон

УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
Бокс | 25 июля 2025, 06:20 1
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»
УСИК: «К этому боксеру у меня негатив. Я бы его еще раз побил»

Александр – о Марко Хуке

«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Футбол | 25.07.2025, 12:51
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
«Невероятный игрок». В Турции расхвалили Судакова за матч с Бешикташем
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Бокс | 25.07.2025, 04:59
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
Карл ФРОЧ: «Он недостоин даже шнурки Усику завязывать»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Футбол | 25.07.2025, 08:12
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
УСИК: «Именно поэтому Жора Бущан решил уйти из Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
ОФИЦИАЛЬНО. Санкционирован следующий бой Усика. У Александра есть 30 дней
24.07.2025, 16:33 16
Бокс
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
24.07.2025, 07:43 15
Футбол
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
Сульшер пояснил, почему Бешикташ потерпел поражение от Шахтера в Стамбуле
25.07.2025, 00:20 6
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
24.07.2025, 10:55 1
Бокс
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
Усик узнал место в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен
24.07.2025, 00:50 5
Бокс
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
Йожеф САБО: «Это серьезный соперник для Динамо»
23.07.2025, 20:02 1
Футбол
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
Итоги первых матчей Q2 Лиги Европы. На кого может попасть Шахтер?
25.07.2025, 06:23 5
Футбол
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
ТУРАН: «Очень досадно, что две сильные команды встретились уже так рано»
23.07.2025, 23:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем