Тренер Карпат: «Он не мог отказать Вильярреалу. Я планировал другое»
Лупашко оценил изменения на вратарской позиции
Тренер Карпат Владислав Лупашко хотел, чтобы вратарь Яков Кинарейкин был первым номером команды в новом сезоне, но клуб продал игрока в Вильярреал.
«Я планировал, что Кинарейкин будет первым номером в новом сезоне. Пришлось изменить планы, потому что Яша решил перейти в Вильярреал. Было сложно от такого отказаться, и мы с ним поняли друг друга».
«Такие случаи, как с Кинарейкиным и с Очеретько должны быть примером и стимулом молодым игрокам приходить к нам», – сказал Лупашко.
Клуб после трансфера Кинарейкина подписал вратаря Романа Мысака.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирская команда снова плохо начала еврокубковый сезон
Александр – о Марко Хуке