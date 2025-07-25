Тренер Карпат: «Он не мог отказать Вильярреалу. Я планировал другое»

Тренер Карпат Владислав Лупашко хотел, чтобы вратарь Яков Кинарейкин был первым номером команды в новом сезоне, но клуб продал игрока в Вильярреал.

«Я планировал, что Кинарейкин будет первым номером в новом сезоне. Пришлось изменить планы, потому что Яша решил перейти в Вильярреал. Было сложно от такого отказаться, и мы с ним поняли друг друга».

«Такие случаи, как с Кинарейкиным и с Очеретько должны быть примером и стимулом молодым игрокам приходить к нам», – сказал Лупашко.

Клуб после трансфера Кинарейкина подписал вратаря Романа Мысака.