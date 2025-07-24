В пятницу, 25 июля, состоится товарищеская игра между львовскими «Карпатами» и английским «Лестером». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Карпаты

Первый сезон по возвращении в элиту украинского футбола клуб провел довольно неплохо. За 30 игр прошлого сезона чемпионата Украины коллектив набрал 46 баллов и занял 6 место, отстав от топ-4 и зоны еврокубков всего на 2 зачетных пункта. В кубке команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Руха» во львовском дерби.

Лестер

Как и «Карпаты», «Лестер» только в прошлом году вернулся в высший дивизион Англии, однако надолго задержаться у клуба не получилось. За 38 поединков чемпионата «лисы» получили 25 баллов и заняли 18-ю строчку, отстав от безопасного 17-го места на 13 баллов. В кубковых соревнованиях тоже не все гладко – из Карабао Кап коллектив вылетел в 1/8 финала, а из Кубка Англии в 1/16 оба раза команду выбивал «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

«Лестер» забил 33 гола в прошлом сезоне АПЛ – худший показатель только у «Саутгемптона».

«Карпаты» отличились 42 мячами в прошлом сезоне УПЛ – 4-й лучший показатель среди коллективов на турнире.

За 38 игр АПЛ в прошлом сезоне «Лестер» пропустил 80 мячей – 3-й худший показатель среди всех команд лиги.

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