Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Лестер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
24 июля 2025, 12:09 |
107
0

Карпаты – Лестер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 25 июля в 12:30 по Киеву

24 июля 2025, 12:09 |
107
0
Карпаты – Лестер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Карпаты

В пятницу, 25 июля, состоится товарищеская игра между львовскими «Карпатами» и английским «Лестером». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Карпаты

Первый сезон по возвращении в элиту украинского футбола клуб провел довольно неплохо. За 30 игр прошлого сезона чемпионата Украины коллектив набрал 46 баллов и занял 6 место, отстав от топ-4 и зоны еврокубков всего на 2 зачетных пункта. В кубке команда вылетела на стадии 1/8 финала после поражения против «Руха» во львовском дерби.

Лестер

Как и «Карпаты», «Лестер» только в прошлом году вернулся в высший дивизион Англии, однако надолго задержаться у клуба не получилось. За 38 поединков чемпионата «лисы» получили 25 баллов и заняли 18-ю строчку, отстав от безопасного 17-го места на 13 баллов. В кубковых соревнованиях тоже не все гладко – из Карабао Кап коллектив вылетел в 1/8 финала, а из Кубка Англии в 1/16 оба раза команду выбивал «Манчестер Юнайтед».

Интересные факты

  • «Лестер» забил 33 гола в прошлом сезоне АПЛ – худший показатель только у «Саутгемптона».
  • «Карпаты» отличились 42 мячами в прошлом сезоне УПЛ – 4-й лучший показатель среди коллективов на турнире.
  • За 38 игр АПЛ в прошлом сезоне «Лестер» пропустил 80 мячей – 3-й худший показатель среди всех команд лиги.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

По теме:
Буковина и тернопольская Нива проводят спарринг. Стартовые составы
Сборная Катара – Металлист 1925 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Верес Ровно – Подолье Хмельницкий – 4:1. Видео голов и обзор матча
футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Санта-Колома. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 24 июля 2025, 11:54 2
Полесье – Санта-Колома. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Полесье – Санта-Колома. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций

Поединок состоится 24 июля в 20:00 по Киеву

Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 24 июля 2025, 08:30 35
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Бешикташ – Шахтер. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Покорит ли Турцию турецкий наставник «горняков»?

Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Футбол | 24.07.2025, 07:43
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Борнмут выбрал клуб, в который скоро продаст Забарного. Это не ПСЖ
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Футбол | 23.07.2025, 12:33
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Йожеф САБО: «Шовковский перестал обращать на него внимание. Он исчез»
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Футбол | 24.07.2025, 08:02
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
Хамрун Спартанс – Динамо Киев – 0:3. Успех на Мальте. Видео голов и обзор
22.07.2025, 22:23
Футбол
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»
23.07.2025, 01:00 2
Бокс
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
Александр КРАСЮК: «Никогда не видел Усика таким тяжелым»
22.07.2025, 11:37
Бокс
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
Эдди ХИРН: «Майк Тайсон, Мухаммед Али, Джо Фрейзер... он бы всех победил»
23.07.2025, 06:10 3
Бокс
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
В украинском клубе остался всего один футболист из состава 2024/25
22.07.2025, 08:59
Футбол
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
«Смотреть было стыдно». Сабо разнес киевское Динамо после победы в ЛЧ
23.07.2025, 11:29 122
Футбол
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
Жара препятствием не стала. Динамо разгромило Хамрун Спартанс
22.07.2025, 21:58 181
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
БЕЛЛЬЮ: «Этот бой с Усиком – безумие. Ему конец через 6-7 раундов»
23.07.2025, 05:00 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем