С дублем Ассинора. ЛНЗ разобрался с клубом ЮКСА в товарняке
Обе команды готовятся к новому сезону
20 июля состоялся товарищеский матч между черкасским ЛНЗ и клубом ЮКСА из Тарасовки.
Игра проходила под диктовку подопечных Виталия Пономарева. На 18-й минуте Марк Ассинор открыл счет в матче.
У футболистов клуба ЮКСА было несколько хороших моментов, но их подводило качество завершения эпизодов.
Второй тайм игроки из Тарасовки провели на очень хорошем уровне. Они больше владели инициативой и имели еще несколько моментов, чтобы сравнять счет. Но снова не хватило мастерства.
Зато ЛНЗ забил еще раз. На 84-й минуте тот же Ассинор оформил дубль.
В итоге – 2:0 в пользу команды из Премьер-лиги.
Товарищеские матчи. 20 июля
ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0
Голы: Ассинор, 18, 84
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