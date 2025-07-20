С дублем Ассинора. ЛНЗ разобрался с клубом ЮКСА в товарняке

20 июля состоялся товарищеский матч между черкасским ЛНЗ и клубом ЮКСА из Тарасовки.

Игра проходила под диктовку подопечных Виталия Пономарева. На 18-й минуте Марк Ассинор открыл счет в матче.

У футболистов клуба ЮКСА было несколько хороших моментов, но их подводило качество завершения эпизодов.

Второй тайм игроки из Тарасовки провели на очень хорошем уровне. Они больше владели инициативой и имели еще несколько моментов, чтобы сравнять счет. Но снова не хватило мастерства.

Зато ЛНЗ забил еще раз. На 84-й минуте тот же Ассинор оформил дубль.

В итоге – 2:0 в пользу команды из Премьер-лиги.

Товарищеские матчи. 20 июля

ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0

Голы: Ассинор, 18, 84