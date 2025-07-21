ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0. Видео голов и обзор матча
Черкасский клуб обыграл представителя Первой лиги
ЛНЗ и ЮКСА продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 20 июля, команды сыграли товарищеский матч.
В первом тайме преимуществом владел ЛНЗ. На 18-й минуте Марк Ассинор открыл счет в матче. Несколько хороших моментов было и у футболистов ЮКСА, но их подвела реализация.
После перерыва инициативой владела уже ЮКСА. Однако поразить ворота соперника не смогла.
Зато ЛНЗ забил еще раз. На 84-й минуте тот же Ассинор оформил дубль.
Товарищеский матч. 20 июля.
ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0
Голы: Ассинор, 18, 84
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца претендует «Тоттенхэм», но «ПСЖ» – главный фаворит
Британец отреагировал на победу над Дюбуа