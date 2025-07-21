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ЛНЗ Черкассы
20.07.2025 12:00 – FT 2 : 0
ЮКСА
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Украина. Премьер лига
21 июля 2025, 19:31 |
90
0

ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0. Видео голов и обзор матча

Черкасский клуб обыграл представителя Первой лиги

21 июля 2025, 19:31 |
90
0
ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК ЛНЗ

ЛНЗ и ЮКСА продолжают подготовку к старту нового сезона. В воскресенье, 20 июля, команды сыграли товарищеский матч.

В первом тайме преимуществом владел ЛНЗ. На 18-й минуте Марк Ассинор открыл счет в матче. Несколько хороших моментов было и у футболистов ЮКСА, но их подвела реализация.

После перерыва инициативой владела уже ЮКСА. Однако поразить ворота соперника не смогла.

Зато ЛНЗ забил еще раз. На 84-й минуте тот же Ассинор оформил дубль.

Товарищеский матч. 20 июля.

ЛНЗ Черкассы – ЮКСА Тарасовка – 2:0

Голы: Ассинор, 18, 84

Видео голов и обзор матча

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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