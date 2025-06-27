ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку на сборах в Словении
Команда Патрика ван Леувена готовится к старту нового сезона
Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к новому чемпионату. Вторую часть учебно-тренировочных сборов команда проводит в Словении
Словенский этап подготовки будет продолжаться три недели. В учебно-тренировочном сборе под руководством главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена участвуют 22 игрока. Команда провела первую тренировку на словенской земле.
Запланированы у «Кривбасса» и контрольные матчи. Первый из них команда проведет 28 июня. Соперником будет болгарский ЦСКА.
Контрольные матчи «Кривбасса» в Словении:
- 28.06, суббота: ЦСКА София, Болгария.
- 06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения.
- 13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия.
- 19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия.
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