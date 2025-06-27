ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку на сборах в Словении

Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к новому чемпионату. Вторую часть учебно-тренировочных сборов команда проводит в Словении

Словенский этап подготовки будет продолжаться три недели. В учебно-тренировочном сборе под руководством главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена участвуют 22 игрока. Команда провела первую тренировку на словенской земле.

Запланированы у «Кривбасса» и контрольные матчи. Первый из них команда проведет 28 июня. Соперником будет болгарский ЦСКА.

Контрольные матчи «Кривбасса» в Словении: