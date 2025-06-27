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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 14:56 | Обновлено 27 июня 2025, 16:09
146
0

ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку на сборах в Словении

Команда Патрика ван Леувена готовится к старту нового сезона

27 июня 2025, 14:56 | Обновлено 27 июня 2025, 16:09
146
0
ФОТО. Кривбасс провел первую тренировку на сборах в Словении
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к новому чемпионату. Вторую часть учебно-тренировочных сборов команда проводит в Словении

Словенский этап подготовки будет продолжаться три недели. В учебно-тренировочном сборе под руководством главного тренера «Кривбасса» Патрика ван Леувена участвуют 22 игрока. Команда провела первую тренировку на словенской земле.

Запланированы у «Кривбасса» и контрольные матчи. Первый из них команда проведет 28 июня. Соперником будет болгарский ЦСКА.

Контрольные матчи «Кривбасса» в Словении:

  • 28.06, суббота: ЦСКА София, Болгария.
  • 06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения.
  • 13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия.
  • 19.07, суббота: «Динамо» Загреб, Хорватия.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен фото
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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