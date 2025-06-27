ОФИЦИАЛЬНО. Александр Купальный вошел в тренерский штаб Кривбасса

Криворожский «Кривбасс» подготовку к новому сезону проводит под руководством нового главного тренера и нового тренерского штаба. Тренером вратарей стал 39-летний специалист Александр Купальный.

Александр Купальный является воспитанником ФК «Кировец» Макеевка (до 2000 года) и донецкого «Шахтера» (2001-2004). Выступал за «Шахтер» U-17, U-19 (2003-2004), «Шахтер-3» (2005), «Шахтер-2» (2005-2008). Тренерская карьера: Академия «Шахтера» (тренер вратарей) (2011-2023), «Кривбасс» U-19 Кривой Рог (2023-2024), «Буковина» Черновцы (тренер вратарей) (2024-2025). Александр Купальный тренерскую лицензию А-диплом УЕФА, сообщает пресс-служба «Кривбасса».

28 июня «Кривбасс» проведет первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Словении. Соперником будет болгарский ЦСКА.