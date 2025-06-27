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Украина. Премьер лига
27 июня 2025, 07:33 |
772
0

Лидер клуба УПЛ ждет вызова в сборную Украины: «Работаем дальше»

Егор Твердохлеб надеется попробовать свои силы в национальной команде

27 июня 2025, 07:33 |
772
0
Лидер клуба УПЛ ждет вызова в сборную Украины: «Работаем дальше»
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского Кривбасса Егор Твердохлеб снова заговорил о возможном вызове в расположение национальной сборной Украины. Егор признался, что упорно работает для этого.

– О вызове в сборную Украины были какие-то разговоры?

– Нет, не было звонков. Но сборная дает шанс новым людям. Бондаренко вызвали на последний сбор – он как раз играет на моей позиции. Он тоже долго ждал вызова. Значит, на сегодняшний день еще не пришло мое время на то, чтобы меня вызвали в сборную Украины.

Нужно работать дальше. Я ни в коем случае не обижаюсь и это меня никак не затрагивает. Буду так же продолжать тренироваться и доказывать, что я действительно заслуживаю, чтобы меня вызвали, – сказал Егор.

Ранее Егор Твердохлеб признался, что хочет сменить клубную прописку после успешного сезона в составе Кривбасса.

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Егор Твердохлеб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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