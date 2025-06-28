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Верес
28.06.2025 14:00 – FT 3 : 0
Нива Тернополь
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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 17:06 |
512
0

Забили три мяча. Верес в спарринге разгромил тернопольскую Ниву

Поединок прошел в Ровно на стадионе «Авангард»

28 июня 2025, 17:06 |
512
0
Забили три мяча. Верес в спарринге разгромил тернопольскую Ниву
НК Верес

«Верес» провел первый контрольный матч на летних учебно тренировочных сборах. Команда Олега Шандрука сыграла с «Нивой» (Тернополь) и одержала уверенную победу со счетом 3:0

По договоренности команд поединок продолжался 120 минут. Также при получении красной карточки разрешалось заменить провинившегося игрока. И это пошло на пользу «Вересу». Если бы не эта договоренность, то команда уже с 10-й минуты играла бы в меньшинстве. Красную карточку получил игрок, находящийся на просмотре.

Однако к этому времени «Верес» уже вел в счете. Гол на 5-й минуте забил Виталий Дахновский.

Еще до перерыва Дмитрий Годя забил в ворота «Нивы» второй мяч. А окончательный счет в матче установил еще один игрок на просмотре.

Товарищеский матч. 28 июня. Ровно. Стадион «Авангард»

«Верес» – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Дахновский, 5, Годя, 37, ИНП, 120

Верес (1 тайм): Стефанюк, Протасевич, игрок на просмотре (Баран, 14), Чечер, Гончаренко, Смиян, Годя, Кльоц, Дахновский, игрок на просмотре, Мрвальевич.

Верес (2 тайм): Кулик, Стамулис, Балаба, Вовченко, Кусий, Харатин, Кучеров, Куция, Шарай, игрок на просмотре, игрок на просмотре.

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Сергей Турчак Источник: ФК Верес
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