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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 13:39 | Обновлено 28 июня 2025, 13:52
485
0

Верес проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард»

28 июня 2025, 13:39 | Обновлено 28 июня 2025, 13:52
485
0
Верес проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы
НК Верес

«Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона проводит в родном городе. Первый спарринг команда Олега Шандрука сыграет с «Нивой» (Тернополь).

В прошлом сезоне «Верес» занял девятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 36 очков в 30 матчах (9 побед, 9 ничьих и 12 поражений).

Тернопольская «Нива» выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне команда набрала 32 очка в 24 матчах. На втором этапе чемпионата «Нива» выступала в группе «Выбывание» и оторвалась от зоны переходных матчей на шесть очков.

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига стартовые составы контрольные матчи УПЛ Верес Ровно Нива Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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