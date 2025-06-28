Верес проводит спарринг с тернопольской Нивой. Стартовые составы

«Верес» учебно-тренировочные сборы перед стартом нового сезона проводит в родном городе. Первый спарринг команда Олега Шандрука сыграет с «Нивой» (Тернополь).

В прошлом сезоне «Верес» занял девятое место в турнирной таблице УПЛ. Команда набрала 36 очков в 30 матчах (9 побед, 9 ничьих и 12 поражений).

Тернопольская «Нива» выступает в Первой лиге. В прошлом сезоне команда набрала 32 очка в 24 матчах. На втором этапе чемпионата «Нива» выступала в группе «Выбывание» и оторвалась от зоны переходных матчей на шесть очков.