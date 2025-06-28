Новоиспеченный футболист ровенского «Вереса» Константинос Стамулис присоединился к команде на свою первую тренировку.

Перед стартом занятия 24-летний защитник спел греческую песню перед новыми одноклубниками.

Напомним, что Стамулис стал первым в истории греческим футболистом в составе «Вереса».

ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении