Украина. Премьер лига28 июня 2025, 12:56 |
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ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении
Константинос Стамулис провел первую тренировку с украинским клубом
28 июня 2025, 12:56 |
246
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Новоиспеченный футболист ровенского «Вереса» Константинос Стамулис присоединился к команде на свою первую тренировку.
Перед стартом занятия 24-летний защитник спел греческую песню перед новыми одноклубниками.
Напомним, что Стамулис стал первым в истории греческим футболистом в составе «Вереса».
ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении
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