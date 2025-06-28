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  4. ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:56 |
246
0

ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении

Константинос Стамулис провел первую тренировку с украинским клубом

28 июня 2025, 12:56 |
246
0
ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении
ФК Анортосис. Константинос Стамулис

Новоиспеченный футболист ровенского «Вереса» Константинос Стамулис присоединился к команде на свою первую тренировку.

Перед стартом занятия 24-летний защитник спел греческую песню перед новыми одноклубниками.

Напомним, что Стамулис стал первым в истории греческим футболистом в составе «Вереса».

ВИДЕО. Новая традиция. Греческий футболист Вереса спел на посвящении

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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