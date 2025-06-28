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Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 12:51 |
781
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник ЛНЗ трудоустроился в другом клубе УПЛ

Александр Ковпак будет работать в тренерском штабе «Оболони»

28 июня 2025, 12:51 |
781
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-наставник ЛНЗ трудоустроился в другом клубе УПЛ
ФК ЛНЗ. Александр Ковпак

Украинский специалист Александр Ковпак трудоустроился в киевской «Оболони» Александр будет ассистентом главного тренера пивоваров Александра Антоненко.

«Поздравляем Александра Ковпака с назначением на должность ассистента главного тренера. Пусть Ваш тренерский талант и упорство помогут построить крепкую и конкурентоспособную команду, которая сможет достичь желаемых результатов и новых свершений», – говорится в сообщении пресс-службы.

У Ковпака уже есть тренерский опыт. Александр возглавлял черкасский ЛНЗ в дебютном сезоне фиолетовых в Украинской Премьер-лиге. Под руководством Александра ЛНЗ одержал и историческую (первую) победу в УПЛ, уничтожив закарпатский «Минай» (3:0).

Ранее сообщалось, что Оболонь продлила контракт с основным полузащитником

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Александр Ковпак ЛНЗ Черкассы назначение тренера Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Оболонь
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